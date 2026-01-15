Hindustan Hindi News
Nitish government will resolve land disputes special campaign to start from 26th January
जमीन के झगड़े खत्म करेगी नीतीश सरकार, बिहार में 26 जनवरी से चलेगा भूमि मापी महाभियान

संक्षेप:

बिहार में 26 जनवरी से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत विवादित और अविवादित जमीनों की मापी कर 14 दिनों के भीतर रिपोर्ट ऑनलाइन कर दी जाएगी।

Jan 15, 2026 10:28 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार में जमीन के झगड़े-झंझट खत्म करने की कवादय शुरू हो गई है। नीतीश सरकार राज्य में 26 जनवरी से भूमि मापी महाभियान चलाएगी। 31 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में विवादित और अविवादित, सभी तरह की जमीन की मापी की जाएगी। फिर इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की टीम के साथ सुरक्षा के लिए पुलिस भी रहेगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने गुरुवार को यह घोषणा की।

इस महाभियान में अविवादित जमीन की मापी 7 दिनों में होगी। वहीं, विवादित जमीन की मापी 11 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। भूमि मापी रिपोर्ट 14 दिन में पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। विजय सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि सात निश्चय-3 के तहत जनता की सुविधा के लिए यह पहल की गई है। पारदर्शी तरीके से भूमि विवाद का निपटारा किया जाएगा। जिलों में जनसुनवाई के दौरान भूमि मापी से संबंधित शिकायतें भी मिल रही थीं। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पहले 30 दिन में मापी की व्यवस्था थी।

भूमि मापी के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने इस संबंध में जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि अब भूमि मापी के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किए जाएंगे। विभाग के बिहार भूमि ई मापी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं, विवादित और अविवादित दोनों ही प्रकार के मामलों में मापी के बाद अमीन द्वारा प्रतिवेदन ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। यह आवेदन की तिथि से 14वें दिन तक अपलोड करना होगा।

क्या होगा लाभ

नई व्यवस्था से भूमि सीमांकन से जुड़े विवादों में कमी आने, रैयतों को समय पर न्याय मिलने और राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आवेदन में आवेदक को यह स्पष्ट करना होगा कि भूमि अविवादित है या विवादित। यदि भूमि विवादित पाई जाती है तो अंचलाधिकारी द्वारा विवाद की प्रकृति को परिभाषित किया जाएगा। महाअभियान के दौरान विभाग को मापी के संबंध में पहले मिले आवेदनों का भी निबटारा होगा।

कितना शुल्क लगेगा?

नई व्यवस्था के तहत अविवादित मामलों में आवेदन के साथ ही मापी शुल्क का भुगतान करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में यह शुल्क 500 रुपये प्रति खेसरा और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति खेसरा निर्धारित किया गया है। तत्काल मापी के मामलों में यह राशि दोगुनी होगी।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Vijay Sinha Nitish Government Bihar Land Survey
