बिहार की 10 हजार जीविका दीदियों को 2 लाख रुपये का लोन, नीतीश सरकार का फैसला

जीविका बैंक दीदियों को रोजगार और व्यवसाय शुरू करने तथा इन्हें और विकसित करने के लिए लोन देगा। राज्य से प्रखंड स्तर तक कर्मचारी तैनात किए गए हैं। जल्द ही जीविका दीदियों से लोन के लिए आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

Jan 20, 2026 06:08 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
जीविका बैंक (निधि) से राज्यभर की 10 हजार दीदियों को मार्च तक लोन (ऋण) दिये जाएंगे। जीविका की ओर से यह लक्ष्य तय कर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में राज्य स्तर पर 150 मास्टर ट्रेनर बनाए गए हैं। ये मास्टर ट्रेनर जिला और प्रखंड स्तर पर दीदियों को प्रशिक्षण देंगे। इसके तहत लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जाएगी।

जीविका बैंक दीदियों को रोजगार और व्यवसाय शुरू करने तथा इन्हें और विकसित करने के लिए लोन देगा। राज्य से प्रखंड स्तर तक कर्मचारी तैनात किए गए हैं। जल्द ही जीविका दीदियों से लोन के लिए आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसको लेकर सॉफ्टवेयर तैयार कर लिए गए हैं। सॉफ्टवेयर का ट्रायल जारी है, ताकि आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो।

जीविका बैंक से लोन के लिए आवेदन देने से लेकर राशि प्राप्त करने के सभी कार्य ऑनलाइन होंगे। जीविका दीदियों को इस बैंक के जरिये तीन तरह के लोन दिये जाएंगे। इनमें 15 हजार, 75 हजार और दो लाख के लोन शामिल हैं। जीविका के पदाधिकारी बताते हैं कि दो से तीन दिनों के अंदर ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन करने के बाद लोन की राशि स्वीकृत की जाएगी। इसके बाद राशि सीधे जीविका दीदियों के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

