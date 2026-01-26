बिहार में डायल 112 से जुड़ेंगे निजी एंबुलेंस, नीतीश सरकार का फैसला

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

निजी और सरकारी एम्बुलेंस की संख्या लगभग 3700 है। इनमें भी सरकार के अधीन लगभग दो हजार एम्बुलेंस ही कार्यरत हैं। ऐसे में जब दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए डायल 112 पर कॉल की जाती है तो एम्बुलेंस आने में अधिक समय लग रहा है।

Jan 26, 2026 08:22 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार की निजी एम्बुलेंस को भी एकीकृत आपातकालीन नंबर 112 से जोड़ा जाएगा। पूर्व में लिए गए निर्णय पर परिवहन विभाग अमल में जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है कि वह शीघ्र इस दिशा में कार्रवाई करे, ताकि सड़क दुर्घटना के घायलों को अविलंब अस्पताल पहुंचाया जा सके। विभागीय अधिकारियों के अनुसार हाल ही में परिवहन सचिव राज कुमार ने सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा की थी। इसमें पाया गया कि मिजोरम के बाद बिहार देश का दूसरा राज्य है, जहां सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक मौतें हो रही हैं। इसका मूल कारण राज्य में एम्बुलेंस की कमी बताई गई।

निजी और सरकारी एम्बुलेंस की संख्या लगभग 3700 है। इनमें भी सरकार के अधीन लगभग दो हजार एम्बुलेंस ही कार्यरत हैं। ऐसे में जब दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए डायल 112 पर कॉल की जाती है तो एम्बुलेंस आने में अधिक समय लग रहा है। स्वास्थ्य मानकों के अनुसार किसी मरीज के कॉल करने पर 10 मिनट के भीतर उसे एंबुलेंस की सुविधा मिल जानी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कम से कम मरीजों को औसतन 25 मिनट में एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध करा रहा है।

55 अस्पताल ट्रॉमा सेंटर के रूप में चिह्नित

बिहार के 55 अस्पताल ट्रॉमा सेंटर के रूप में चिह्नित हैं। चिह्नित अस्पतालों में लेबल दो के 10, लेबल तीन के 35 और एकीकृत ट्रॉमा सेंटर एवं आपातकाल सेवा के रूप में 10 अस्पताल अधिसूचित हैं। लेबल दो वाले अस्पतालों में 200 से अधिक बेड रखने हैं। इनमें 20 बेड का ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। लेबल तीन में 100 बेड का होना जरूरी है। इसमें ट्रॉमा के लिए 10 बेड, जिनमें पांच बेड आईसीयू और पांच बेड ट्रॉमा इमरजेंसी के लिए रखना है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
