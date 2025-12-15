गुड न्यूज! पटना में बनेगा शक्तिपीठ बड़ी पटनदेवी कॉरिडोर; सम्राट चौधरी का ऐलान

गुड न्यूज! पटना में बनेगा शक्तिपीठ बड़ी पटनदेवी कॉरिडोर; सम्राट चौधरी का ऐलान
सम्राट चौधरी पटना सिटी के राजा घाट स्थित केएल सेवन वेंकट हॉल में भाजपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह का उद्घाटन करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद बांकीपुर और पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मान समारोह हुआ।
बिहार सरकार की ओर से पटना में शक्तिपीठ बड़ी पटनदेवी कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। यह बात उपमुख्यमंत्री ने सम्राट चौधरी ने रविवार को कही। वे पटना सिटी के राजा घाट स्थित केएल सेवन वेंकट हॉल में भाजपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह का उद्घाटन करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद बांकीपुर और पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मान समारोह हुआ। इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया और उत्साहवर्द्धन किया।
सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार गठन के बाद प्रथम कैबिनेट बैठक में सुशासन की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस दीदी के गठन का निर्णय लिया गया है। यह लड़कियों और स्कूल-कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा करेगी। उन्होंने विधायक रत्नेश कुमार को विधानसभा में सचेतक बनाने की बात कहीं। वहीं उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बंद पड़ी नौ चीनी मिल चालू होंगी और 25 नई चीनी मिल खुलेगी। गुलजारबाग का नाम बदला जायेगा। 11 विकसित नगर बनेंगे, जिनमें सोनपुर और सीतामढ़ी शामिल है। सरकार ने एक करोड़ नौकरी देने का लक्ष्य रखा है।
कार्यकर्ता ही संगठन की जीवित पहचान
उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि कार्यकर्ता ही संगठन की जीवित पहचान हैं और प्रत्येक जीत का पहला प्रमाण है। मौके पर मंत्री नितिन नवीन, सांसद रविशंकर प्रसाद, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, सांसद विवेक ठाकुर, विधायक रत्नेश कुमार के अलावा दीघा विधायक संजीव चौरिसया, कुम्हरार विधायक संजय गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया, प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र,महानगर अध्यक्ष रूप नारायण मेहता,भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ के नितिन कुमार रिंकु, प्रवक्ता राजेश साह, प्रदीप काश,डॉ. त्रिलोकी प्रसाद गोलवारा, संतोष मेहता, जदयू के आसिफ कमाल, प्रदेश महामंत्री लाजवंती झा,महिला आयोग की सदस्य पिंकी कुशवाहा व अन्य थे।