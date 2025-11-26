जीविका दीदियों को बस ड्राइवर और कंडक्टर बनाएगी नीतीश सरकार, 15 दिसंबर तक आवेदन

Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsNitish government will appoint Jeevika Didi as bus drivers conductors applications till 15 December
संक्षेप:

नीतीश सरकार ने जीविका दीदियों को ड्राइवर और कंडक्टर बनाने का काम शुरू कर दिया है। बिहार परिवहन विभाग ने पिंक बस के ड्राइवर और कंडक्टर की नियुक्ति के लिए इच्छुक जीविका दीदियों से आवेदन मांगे हैं।  

Wed, 26 Nov 2025 07:28 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना
बिहार की नीतीश सरकार ने जीविका दीदियों को बस ड्राइवर और कंडक्टर बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए जीविका दीदियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर उन्हें महिलाओं के लिए विभिन्न शहरों में चलाई जा रहीं पिंक बसों में तैनाती दी जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 15 दिसंबर तक चलेगी। सरकार ने इसके लिए न्यूनतम योग्यता भी रखी है। बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को यह जानकारी दी।

मंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि अब जीविका दीदियों को प्रशिक्षित कर पिंक बसों में ड्राइवर और बस कंडक्टर बनाया जाएगा। इससे से ना सिर्फ महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय शुरू होगा बल्कि जीविका दीदियों के लिए रोजगार के नए दरवाजे भी खुलेंगे। उन्होंने कहा कि इच्छुक जीविका दीदियों को पहले पटना या औरंगाबाद में स्थित हैवी मोटर व्हीकल का प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (आईडीटीआर) में दिया जाएगा।

इसके बाद ट्रेनिंग में सफल होने वालीं जीविका दीदियां बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित पिंक बसों में ड्राइविंग सीट संभालेंगी। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ट्रेनिंग लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक जीविका दीदियां या अन्य महिलाएं 15 दिसंबर तक आवेदन दे सकती हैं।

इन पिंक बसों में वाहन चालक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता आठवीं पास है। नियोजन के दौरान 9वीं या 10वीं पास अभियार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद एचएमवी लाइसेंसधारकों को वैकेंसी के अनुसार संविदा पर अपॉइंटमेंट दिया जाएगा।

महिलाओं के लिए चलाई जा रहीं पिंक बस

बिहार की राजधानी पटना समेत अन्य शहरों में महिलाओं के लिए विशेष पिंक बस का संचालन किया जा रहा है। इसमें महिला यात्रियों के सफर करने की ही अनुमति है। नीतीश सरकार ने इसी साल इन बसों की शुरुआत की थी। नियमानुसार इसमें ड्राइवर और कंडक्टर भी महिलाओं को ही होना है। हालांकि, शुरुआत में सरकार को महिला ड्राइवर-कंडक्टर नहीं मिले थे। अब सरकार द्वारा पहल करके महिलाओं को बस चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar Government Jeevika Bus Conductor अन्य..
