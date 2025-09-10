Nitish government transfers pension money to more than 1 crore people bank accounts via DBT नीतीश सरकार ने 1.13 करोड़ लोगों के बैंक खाते में DBT से भेजा पेंशन का पैसा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsNitish government transfers pension money to more than 1 crore people bank accounts via DBT

नीतीश सरकार ने बुधवार को बिहार के 1.13 करोड़ लोगों के बैंक खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कुल 1263.95 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। सभी लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के जरिए 1100-1100 रुपये भेजे गए।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाWed, 10 Sep 2025 07:02 PM
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 1.13 करोड़ लोगों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि भेजी है। सभी लाभार्थियों के खाते में 1100-1100 रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है। सीएम नीतीश ने बुधवार को पटना के 1, अणे मार्ग स्थित संकल्प में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अगस्त महीने की कुल 1263.95 करोड़ रुपये की राशि लोगों के खाते में भेजी।

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जून 2025 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को हर माह मिलने वाली पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कोई भी योग्य सामाजिक पेंशनधारी छूटे नहीं इसका विशेष ख्याल रखें।

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने शुरू से ही सभी वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। समाज के कमजोर तबकों के हित के लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं विधवा महिलाओं की सहूलियत के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं।”

इस कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, विधवा पेंशन, दिव्याग पेंशन समेत 6 प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि लाभार्थियों के खातों में अंतरित की गई। इनमें सबसे ज्यादा 51.98 लाख लाभार्थी बुजुर्ग पेंशन योजना के हैं। इनके खातों में 585.87 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए।

(एजेंसी इनपुट के साथ)