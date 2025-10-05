बिहार चुनाव से पहले 102 प्रशासनिक पदाधिकारी हुए इधर से उधर, नीतीश सरकार ने किया ट्रांसफर

इनके साथ ही बलवीर दास को मधेपुरा, नवीन कुमार पांडेय को नवादा, अन्नु कुमारी को बांका, सुनील कुमार को जमुई, रवि कुमार आर्य को डीटीओ और सुबीर रंजन को कटिहार का जिला परिवहन पदाधिकारी बनाया गया है।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने रविवार को बिहार प्रशासनिक सेवा के 102 पदाधिकारियों का तबादला किया है। इस तबादले में एक उप विकास आयुक्त, छह जिला परिवहन पदाधिकारी, चार जिला पंचायत राज पदाधिकारी, एक नगर आयुक्त और एक भूमि सुधार उप समाहर्ता सहित कई अधिकारी बदले गये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के मुताबिक प्रदीप कुमार झा को किशनगंज का उप विकास आयुक्त बनाया गया है।

इनके साथ ही बलवीर दास को मधेपुरा, नवीन कुमार पांडेय को नवादा, अन्नु कुमारी को बांका, सुनील कुमार को जमुई, रवि कुमार आर्य को डीटीओ और सुबीर रंजन को कटिहार का जिला परिवहन पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं, सचिन कुमार बक्सर, आदित्य कुमार गया जी, स्वाति कुमारी शेखपुरा और सुनैना कुमारी सहरसा की जिला पंचायत राज पदाधिकारी बनी हैं। टेशलाल सिंह को डुमरांव (बक्सर) का भूमि सुधार उप समाहर्ता जबकि उमेश कुमार भारती को मधुबनी का नगर आयुक्त बनाया गया है।