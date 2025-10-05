nitish government transfer 102 before bihar elections बिहार चुनाव से पहले 102 प्रशासनिक पदाधिकारी हुए इधर से उधर, नीतीश सरकार ने किया ट्रांसफर, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar Newsnitish government transfer 102 before bihar elections

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटनाSun, 5 Oct 2025 01:29 PM
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने रविवार को बिहार प्रशासनिक सेवा के 102 पदाधिकारियों का तबादला किया है। इस तबादले में एक उप विकास आयुक्त, छह जिला परिवहन पदाधिकारी, चार जिला पंचायत राज पदाधिकारी, एक नगर आयुक्त और एक भूमि सुधार उप समाहर्ता सहित कई अधिकारी बदले गये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के मुताबिक प्रदीप कुमार झा को किशनगंज का उप विकास आयुक्त बनाया गया है।

इनके साथ ही बलवीर दास को मधेपुरा, नवीन कुमार पांडेय को नवादा, अन्नु कुमारी को बांका, सुनील कुमार को जमुई, रवि कुमार आर्य को डीटीओ और सुबीर रंजन को कटिहार का जिला परिवहन पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं, सचिन कुमार बक्सर, आदित्य कुमार गया जी, स्वाति कुमारी शेखपुरा और सुनैना कुमारी सहरसा की जिला पंचायत राज पदाधिकारी बनी हैं। टेशलाल सिंह को डुमरांव (बक्सर) का भूमि सुधार उप समाहर्ता जबकि उमेश कुमार भारती को मधुबनी का नगर आयुक्त बनाया गया है।

देवज्योति कुमार और आदित्य श्रीवास्तव को पटना का नगर दंडाधिकारी बनाया गया है। इनके अतिरिक्त रवींद्र कुमार दिवाकर पटना के अपर समाहर्ता (आपूर्ति), सत्यप्रकाश पटना के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और प्रेम कांत सूर्य पटना के अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था) बने हैं।

