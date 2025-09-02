पटना में आज से डबल डेकर बस सेवा की शुरुआत, रूट और किराया कितना; पढ़ लें

यह बस दीघा से पटना सिटी के कंगनघाट तक संचालित की जाएगी। इसका किराया सौ रुपया तय किया गया है। डबल डेकर बस सोमवार को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के कार्यालय परिसर में आ चुकी है।

बिहार की राजधानी पटना में आज से डबल डेकर बस सेवा की शुरुआत हो रही है। नीतीश सरकार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह मंगलवार को जेपी गंगा पथ पर डबल डेकर बस सेवा का उद्घाटन करेंगे। पर्यटन विभाग से सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से इस सेवा की शुरुआत की जाएगी।

दीघा रोटरी के पास दिन के 12.30 बजे यह सेवा शुरू होगी। यह बस दीघा से पटना सिटी के कंगनघाट तक संचालित की जाएगी। इसका किराया सौ रुपया तय किया गया है। डबल डेकर बस सोमवार को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के कार्यालय परिसर में आ चुकी है। बिहार के पर्यटकों के लिए डबल डेकर बस सेवा की शुरुआत एक नया अनुभव प्रदान करेगा। बिहार में यह पहली डबल डेकर बस सेवा की शुरुआत होगी। अभी बिहार के किसी भी रूट में डबल डेकर बस का संचालन नहीं किया जा रहा है।