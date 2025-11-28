Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsNitish government to send Rs 10000 each accounts of 10 lakh women in Bihar via DBT Mahila Rojgar Yojana
10 लाख महिलाओं के खाते में आज 10-10 हजार भेजेगी नीतीश सरकार, अब तक कितनों को मिला पैसा?

संक्षेप:

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत नीतीश सरकार बिहार की लगभग 10 लाख महिलाओं के खाते में शुक्रवार को 10-10 हजार रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजेगी।

Fri, 28 Nov 2025 07:43 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में शुक्रवार को 10-10 हजार रुपये की राशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों के बैंक खाते में यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। चयनित महिलाओं में 9.50 लाख ग्रामीण क्षेत्र में जबकि 50 हजार शहरी क्षेत्र की महिलाएं शामिल हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है।

बिहार सरकार 14 दिसंबर तक सभी पात्र महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए की राशि दे देगी। अब तक 1.40 करोड़ महिलाओं के खाते में यह राशि भेजी जा चुकी है।

बता दें कि नीतीश सरकार यह योजना विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लाई थी। इसके तहत महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपये की मदद की जा रही है। 6 महीने बाद समीक्षा कर इस पैसे रोजगार शुरू करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की मदद और दी जाएगी।

इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा जीविका समूह से जुड़ने की शर्त रखी है। बताया जा रहा है कि पूर्व से जीविका समूह से जुड़ीं महिलाओं को पैसा भेजा जा चुका है। अब उन लाभार्थियों को राशि भेजी जानी है, जो यह योजना शुरू होने के बाद जीविका दीदी बनी हैं।

साथ ही इस योजना के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन करने वालीं लगभग 13 लाख महिलाओं के खाते में भी पैसा आना बाकी है। उनके आवेदन की जांच की जा रही है। जल्द विभाग का कहना है कि जल्द ही उन्हें भी पैसा भेज दिया जाएगा। सरकार ने 14 दिसंबर से पहले सभी लाभार्थियों को 10-10 हजार खाते में भेजने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं से ऑफलाइन आवेदन मांगे गए थे। जबकि शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा रखी।

