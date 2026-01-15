Hindustan Hindi News
बिहार में 3 फरवरी को बजट पेश करेगी नीतीश सरकार, आ गया विधानसभा सत्र का पूरा शेड्यूल

बिहार में 3 फरवरी को बजट पेश करेगी नीतीश सरकार, आ गया विधानसभा सत्र का पूरा शेड्यूल

संक्षेप:

नीतीश सरकार 3 फरवरी 2026 को बिहार का बजट पेश करेगी। विधान परिषद सचिवालय ने गुरुवार को बिहार विधानसभा के आगामी बजट सत्र का शेड्यूल घोषित कर दिया है। 

Jan 15, 2026 05:03 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा और विधान परिषद के बजट सत्र 2026 का पूरा कार्यक्रम जारी हो गया है। बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा और 27 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान नीतीश सरकार द्वारा सदन में आगामी वित्तीय वर्ष का बजट भी पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव मंगलवार 3 फरवरी को विधानसभा में बजट भाषण पढ़ेंगे। राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित नई सरकार का यह पहला पूर्णकालिक बजट होगा।

विधान परिषद सचिवालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठक 2 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। इसी दिन सरकार की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश किया जाएगा। फिर अगले दिन 3 फरवरी को वित्त मंत्री सदन में 2026-27 का बजट पेश करेंगे। इसी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी।

विधानमंडल का बजट सत्र 27 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 19 दिन दोनों सदनों की बैठक होगी। शनिवार, रविवार और अन्य सार्वजनिक अवकाशों पर सदन नहीं चलेगा।

पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार विधानमंडल के आगामी बजट सत्र के कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया था। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पास भेजा गया। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद विधान परिषद की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई।

