Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

किशनगंज में बाहरी लोगों के जमीन कागज जांचेगी नीतीश सरकार, घुसपैठियों पर ऐक्शन शुरू

Feb 27, 2026 03:31 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज जिले में घुसपैठियों पर नीतीश सरकार ने ऐक्शन शुरू कर दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने शुक्रवार को ऐलान किया कि किशनगंज में बाहर से आकर स्थानीय लोगों की जमीन पर कब्जा करने वालों के कागजों की जांच की जाएगी।

किशनगंज में बाहरी लोगों के जमीन कागज जांचेगी नीतीश सरकार, घुसपैठियों पर ऐक्शन शुरू

Kishanganj News: बिहार सरकार ने नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटे सीमांचल क्षेत्र में घुसपैठियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुस्लिम बाहुल्य किशनगंज जिले में सरकार अब बाहर से आए लोगों द्वारा स्थानीय जमीनों पर कब्जा करने के मामलों की जांच करेगी। बाहरी लोगों द्वारा कागज-दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया की जांच के लिए सरकार द्वारा विशेष समिति का गठन किया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र में यह ऐलान किया।

ठाकुरगंज से जनता दल यूनाइटेड के विधायक नीरज अग्रवाल ने शुक्रवार को सदन में गैर सरकारी संकल्प के जरिए यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि किशनगंज जिले के दिघलगंज प्रखंड में बीते 40 सालों में भूदान की जमीन जो स्थानीय दलित, आदिवासी और गरीब मुस्लिमों के नाम पर की गई थी, उन पर बाहरियों ने कब्जा कर लिया है।

मालदा और मुर्शिदाबाद से आए लोगों ने किया कब्जा

जदयू विधायक ने दावा किया कि वर्तमान में दिघलबैंक प्रखंड में ऐसी 90 प्रतिशत जमीनों पर बीते 10 सालों में मालदा और मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) से आए लोगों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने राज्य सरकार से ऐसी जमीनों का भौतिक निरीक्षण कराकर अवैध कब्जा मुक्त कराने की मांग की।

ये भी पढ़ें:सीमांचल से घुसपैठियों को निकालने की योजना जल्द शुरू होगी, अमित शाह का ऐलान

चिकन नेक में आता है इलाका

विधायक ने कहा कि यह समस्या पूरे किशनगंज जिले की है। दिघलगंज फ्रखंड तो 90 प्रतिशत तक इस समस्या से ग्रसित है। उन्होंने कहा कि ठाकुरगंज विधानसभा भारत के चिकन नेक पर स्थित है। यह भारत के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे में इस क्षेत्र में जो स्थिति बन रही है, वो चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि 40 साल पहले जो जमीनें बेची गईं, उसे मालदा एवं मुर्शिदाबाद से आए लोग रजिस्ट्री करवा रहे हैं। साथ ही दाखिल-खारिज करके जोर-जबरदस्ती कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज, AIMIM ने तेजस्वी से मांगा समर्थन

विजय सिन्हा का पहले इनकार, फिर बोले- जांच कराएंगे

इसके जवाब में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पहले तो ऐसा कोई मामला होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि किशनगंज जिलाधिकारी से मिली रिपोर्ट में मालदा और मुर्शिदाबाद के नाम पर आए बाहरी लोगों द्वारा कब्जा करने का कोई विशिष्ट मामला सामने नहीं आया है। अगर किसी जमीन का अवैध हस्तांतरण या खरीद-बिक्री का मामला सामने आता है तो खरीददार के नाम पर कायम जमाबंदी एवं बंदोबस्ती को रद्द कर दिया जाता है। उस जमीन का पूरा अधिकार सरकार के पास चला जाता है।

ये भी पढ़ें:रमजान में कपल की तरह दिखे लड़का-लड़की तो निकाह करा देंगे, बिहार में सर्कुलर

डिप्टी सीएम ने जदयू विधायक से कहा कि अगर वे अपने दावे का कोई सबूत दें, तो उसकी जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, कुछ देर बाद उन्होंने माना कि जदयू विधायक ने जो चिंता सदन में उठाई, वो सभी सदस्यों की है। इसके बाद उन्होंने किशनगंज जिले में विशेष समिति का गठन कर बाहरी लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने के मामले की जांच कराने का आश्वासन दे दिया।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Vijay Kumar Sinha Kishanganj News Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।