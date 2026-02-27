किशनगंज में बाहरी लोगों के जमीन कागज जांचेगी नीतीश सरकार, घुसपैठियों पर ऐक्शन शुरू

सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज जिले में घुसपैठियों पर नीतीश सरकार ने ऐक्शन शुरू कर दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने शुक्रवार को ऐलान किया कि किशनगंज में बाहर से आकर स्थानीय लोगों की जमीन पर कब्जा करने वालों के कागजों की जांच की जाएगी।

Kishanganj News: बिहार सरकार ने नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटे सीमांचल क्षेत्र में घुसपैठियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुस्लिम बाहुल्य किशनगंज जिले में सरकार अब बाहर से आए लोगों द्वारा स्थानीय जमीनों पर कब्जा करने के मामलों की जांच करेगी। बाहरी लोगों द्वारा कागज-दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया की जांच के लिए सरकार द्वारा विशेष समिति का गठन किया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र में यह ऐलान किया।

ठाकुरगंज से जनता दल यूनाइटेड के विधायक नीरज अग्रवाल ने शुक्रवार को सदन में गैर सरकारी संकल्प के जरिए यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि किशनगंज जिले के दिघलगंज प्रखंड में बीते 40 सालों में भूदान की जमीन जो स्थानीय दलित, आदिवासी और गरीब मुस्लिमों के नाम पर की गई थी, उन पर बाहरियों ने कब्जा कर लिया है।

मालदा और मुर्शिदाबाद से आए लोगों ने किया कब्जा जदयू विधायक ने दावा किया कि वर्तमान में दिघलबैंक प्रखंड में ऐसी 90 प्रतिशत जमीनों पर बीते 10 सालों में मालदा और मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) से आए लोगों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने राज्य सरकार से ऐसी जमीनों का भौतिक निरीक्षण कराकर अवैध कब्जा मुक्त कराने की मांग की।

चिकन नेक में आता है इलाका विधायक ने कहा कि यह समस्या पूरे किशनगंज जिले की है। दिघलगंज फ्रखंड तो 90 प्रतिशत तक इस समस्या से ग्रसित है। उन्होंने कहा कि ठाकुरगंज विधानसभा भारत के चिकन नेक पर स्थित है। यह भारत के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे में इस क्षेत्र में जो स्थिति बन रही है, वो चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि 40 साल पहले जो जमीनें बेची गईं, उसे मालदा एवं मुर्शिदाबाद से आए लोग रजिस्ट्री करवा रहे हैं। साथ ही दाखिल-खारिज करके जोर-जबरदस्ती कर रहे हैं।

विजय सिन्हा का पहले इनकार, फिर बोले- जांच कराएंगे इसके जवाब में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पहले तो ऐसा कोई मामला होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि किशनगंज जिलाधिकारी से मिली रिपोर्ट में मालदा और मुर्शिदाबाद के नाम पर आए बाहरी लोगों द्वारा कब्जा करने का कोई विशिष्ट मामला सामने नहीं आया है। अगर किसी जमीन का अवैध हस्तांतरण या खरीद-बिक्री का मामला सामने आता है तो खरीददार के नाम पर कायम जमाबंदी एवं बंदोबस्ती को रद्द कर दिया जाता है। उस जमीन का पूरा अधिकार सरकार के पास चला जाता है।