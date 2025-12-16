Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsNitish Government to benifit Jeevika Didis once again will do survey of Rs 60000 income women
जीविका दीदियों की फिर होगी चांदी, 60 हजार आय वाली महिलाओं का सर्वे कराएगी नीतीश सरकार

संक्षेप:

बिहार की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए नीतीश सरकार अहम कदम उठाने जा रही है। महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार पाने वाली जीविका दीदियों का सर्वे कराया जाएगा और सालाना 60 हजार रुपये आय वाली महिलाओं को चिह्नित कर उन्हें आर्थिक मदद और ट्रेनिंग दी जाएगी।

Dec 16, 2025 11:17 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार में जीविका दीदियों की फिर चांदी होने वाली है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपये बांटे जाने के बाद अब नीतीश सरकार 60 हजार रुपये या इससे अधिक की सालाना आय वालीं महिलाओं का सर्व कराया जाएगा। नीतीश सरकार ने इसके लिए जीविका दीदियों का सर्वे कराने की तैयारी की है। महिला रोजगार योजना से जुड़ीं महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इसके लिए जीविका की ओर से विशेष रणनीति तैयार की जा रही है।

जल्द ही इस पर जीविका की ओर से दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा। जीविका के सदस्यों को लखपति दीदी बनाने की मुहिम में प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभुक महिलाओं को जोड़ा जाएगा, ताकि इनकी सालाना आय कम-से-कम एक लाख रुपये हो।

मालूम हो कि वर्तमान में राज्य में 31 लाख जीविका की सदस्य लखपति दीदी बनी हैं। इस संबंध में जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सीईओ) हिमांशु शर्मा ने बताया कि रोजगार योजना की लाभुक महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय 60 हजार या इससे अधिक है, इन्हें पहले चरण में चिह्नित किया जाएगा। आगे के चरण में अन्य को भी इससे जोड़ जाएगा।

रुपये और ट्रेनिंग मुहैया कराएगी सरकार

इसके अंतर्गत इन महिलाओं को जीविका की ओर से अतिरिक्त आर्थिक मदद भी की जाएगी। साथ ही उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये महिलाएं जो भी रोजगार कर रही हैं, उसके विकास के लिए उन्हें तकनीकी मदद भी दी जाएगी। सीईओ यह भी बताते हैं कि लखपति दीदी बनाने का पूर्व में जो लक्ष्य तय किया गया था, उसकी प्राप्ति समय से पूर्व ही कर ली गई है।

1.56 करोड़ महिलाओं को मिले हैं 10-10 हजार

मालूम हो कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की एक करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की राशि दी गई है। यह राशि उन्हें रोजगार शुरू करने के लिए दी गई है। इस योजना में आगे भी जो आवेदन मिले हैं, उन्हें भी राशि प्रदान की जानी है।

