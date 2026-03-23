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जांच होगी, ठेकेदार पर ऐक्शन लेंगे; पटना के दानापुर में पुल की दीवार गिरने के बाद ऐक्शन में नीतीश सरकार

Mar 23, 2026 08:20 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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आपको बता दें कि बीते शनिवार को दानापुर इलाके में विजय सिंह पथढिबरा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे एक छोटे पुल की दीवार गिर गई थी। इस हादसे में 2 मजदूर मलबे में दब गए थे। हालांकि, उस वक्त दोनों घायल मजदूरों को बचा लिया गया था।

जांच होगी, ठेकेदार पर ऐक्शन लेंगे; पटना के दानापुर में पुल की दीवार गिरने के बाद ऐक्शन में नीतीश सरकार

पटना के दानापुर में एक निर्माणाधीन पुल की दीवार गिरने के बाद अब सरकार में ऐक्शन में है। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि दानापुर के ढिबरा में पुल की दीवार गरने की जानकारी मिली थी और इसके संबंध में अधिकारियों से बात हुई है। रामकृपाल यादव ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो इसकी जांच करें और देखें की गुणवत्ता में कमी हुई है या फिर क्या हुआ? सरकार इस मसले पर चुपचाप नहीं बैठेगी। इससे संबंधित जो अधिकारी या ठेकेदार होंगे उसपर कार्रवाई की जाएगी। जो लोग जिम्मेदार होंगे उनपर सरकार कार्रवाई करेगी।

आपको बता दें कि बीते शनिवार को दानापुर इलाके में विजय सिंह पथढिबरा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे एक छोटे पुल की दीवार गिर गई थी। इस हादसे में 2 मजदूर मलबे में दब गए थे। हालांकि, उस वक्त दोनों घायल मजदूरों को बचा लिया गया था। एक मजदूर की इस घटना में अधिक चोट लगी थी। अधिक जख्मी मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

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इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने निर्माणाधीन पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 16 दिनों पहले ही यहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था। यह रास्ता ढिबरा गांव और शाहपुर थाना इलाके को जोड़ती है।

इस हादसे में घायल मजदूर की पहचान संतोष कुमार के तौर पर हुई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गांव वालों ने उस वक्त आरोप लगाया था कि इस पुल को मजबूत आधार या लोहे के पिलर के बजाए सीधे मिट्टी के जरिए बनाया जा रहा था। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि खराब क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया जा रहा था।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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