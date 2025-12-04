जमीन विवाद पर नीतीश सरकार सख्त, विजय सिन्हा बोले- जरूरत पड़ी तो कानून भी बनाएंगे

संक्षेप: बिहार में जमीन विवाद रोकने को लेकर नीतीश सरकार सख्त हो गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि अगर जरूरत पड़े, तो केंद्र सरकार के सहयोग से नया कानून भी बनाया जाएगा।

बिहार के डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लगातार तीसरे दिन गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जमीन विवाद रोकने के लिए गलत कागजात पर सख्ती की जाएगी। उन्होंने राज्य में बढ़ते भूमि विवाद और गलत कागजात तैयार करने वाले माफिया तत्वों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसे तत्व आम जनता को न्यायालय तक परेशान करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की शिकायत मिलते ही उच्चस्तरीय टीम बनाकर जांच कराई जाएगी तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

डिप्टी सीएम सिन्हा ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी, तो केंद्र सरकार के सहयोग से ऐसे मामलों को रोकने के लिए नया कानून भी बनाया जाएगा। ई-मापी से संबंधित बढ़ती शिकायतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी सख्त निगरानी कराई जाए ताकि रैयतों को जमीन मापी में आसानी हो और अमीनों की मनमानी रुके। उन्होंने सभी अंचलों के अमीनों के कार्यों का आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा।