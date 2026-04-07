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नीतीश सरकार ने लखीसराय डीएम को पद से हटाया, धान खरीद में गड़बड़ी के बाद मिथिलेश मिश्र का ट्रांसफर

Apr 07, 2026 08:16 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, लखीसराय
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नीतीश सरकार ने लखीसराय के डीएम मिथिलेश मिश्र को पद से हटा दिया है। उनकी जगह एडीएम को जिलाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आईएएस मिथिलेश मिश्र पर धान खरीद में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं।

नीतीश सरकार ने लखीसराय डीएम को पद से हटाया, धान खरीद में गड़बड़ी के बाद मिथिलेश मिश्र का ट्रांसफर

बिहार की नीतीश सरकार ने लखीसराय के डीएम (जिलाधिकारी) मिथिलेश मिश्र को पद से हटा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को उनके ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए। मिथिलेश को फिलहाल पटना में सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। मिथिलेश मिश्र भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 2011 बैच के अधिकारी हैं। हाल ही में उनके खिलाफ लखीसराय जिले में धान खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगा था। पिछले दिनों ही सरकार ने इस मामले में विभागीय जांच के आदेश दिए थे।

मिथिलेश मिश्र की जगह लखीसराय के एडीएम सह अपर समाहर्ता नीरज को डीएम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगले आदेश तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। डीएम के अचानक ट्रांसफर से सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। मिथिलेश बीते लगभग डेढ़ साल से लखीसराय के जिलाधिकारी थे। सितंबर 2024 में सरकार ने उन्हें यहां तैनात किया था।

बताया जा रहा है कि धान अधिप्राप्ति में गड़बड़ी के आरोपों के बाद आईएएस मिथिलेश मिश्र पर गाज गिरी है। पिछले सप्ताह उनके खिलाफ धान खरीद में कथित अनियमितताओं को लेकर विभायगीय जांच शुरू की गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश में कहा था कि यह कार्यवाही धान/चावल अधिप्राप्ति वर्ष 2025-26 के दौरान अतिरिक्त लक्ष्य के आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामले में की जा रही है।

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आदेश के अनुसार, लखीसराय जिले में धान खरीद का 47,235 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित था। इस लक्ष्य के अतिरिक्त 8000 एमटी का अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया गया था। इस अतिरिक्त लक्ष्य के वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें मिलीं। इसके बाद राज्य के सहकारिता विभाग की ओर से जांच की गई।

जांच के दौरान तत्कालीन जिला पदाधिकारी (मिथिलेश मिश्र) से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जो उन्होंने 24 मार्च 2026 को प्रस्तुत किया। हालांकि विभागीय समीक्षा में उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। विभागीय जांच में प्रथम दृष्टया कई अनियमितताएं सामने आई हैं। समीक्षा में यह भी पाया गया कि तत्कालीन डीएम मिथिलेश मिश्र ने जो औचित्य प्रस्तुत किए, वो अभिलेखीय तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं।

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सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 अप्रैल को दिए आदेश में कहा था कि इससे यह संकेत मिलता है कि निर्णय प्रक्रिया में अपेक्षित प्रशासनिक सतर्कता और निष्पक्षता का पालन नहीं किया गया। इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने इसे अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1968 के तहत कदाचार की श्रेणी में माना है।

अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के तहत मिथिलेश मिश्र के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का फैसला लिया गया था। इस आदेश की कॉपी मुख्य सचिव, महालेखाकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (भारत सरकार) तथा मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त को भी भेजी गई थी।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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