Bihar Budget 2026: नीतीश सरकार ने पेश किया 3,47,589 करोड़ का बजट, जानें प्रमुख बातें

संक्षेप: Bihar Budget 2026 Highlights: नीतीश सरकार ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि इस बार का बजट का आकार 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ रुपये है।

Bihar Budget 2026 Highlights: नीतीश सरकार ने विधानसभा में मंगलवार को बिहार का बजट पेश किया। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट कुल 3,47,589 लाख करोड़ रुपये है। पिछले साल के मुकाबले इसमें बढ़ोतरी हुई है। चुनावी साल में नीतीश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का 3.17 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।

हालांकि, पिछले साल फरवरी में वार्षिक बजट पेश करने के बाद नीतीश सरकार ने जुलाई में 57941 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट और दिसंबर में 91717 करोड़ दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया था।

वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार विधान मंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन भोजनावकाश के बाद सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय का बयोरा दिया। इसमें उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार सात निश्चय-3 के माध्यम से बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का प्रयास कर रही है।

बिहार के विकास के लिए पांच तत्वों पर फोकस वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को समृद्ध, विकसित और ताकतवर राज्य बनाने के लिए पांच तत्व सुझाए हैं, ये हैं- ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान।

बिजेंद्र यादव ने कहा कि भारत जहां विश्व में तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर बिहार की आर्थिक विकास दर भी तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है। 2025-26 में बिहार की आर्थिक विकास दर 14.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता मिलेगी नीतीश सरकार ने इस साल के बजट में रोजगार पर फोकस रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि महिला रोजगार योजनाओं के तहत अब तक 1.56 करोड़ से अधिक महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की सहायता दी जा चुकी है। अब उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।