बिहार के गरीब बच्चों और ट्रांसजेंडरों का बीबोस में मुफ्त में एडमिशन, नीतीश सरकार का प्लान

मैट्रिक या इंटरमीडिएट के लिए एक विद्यार्थी को औसतन 4 से 5 हजार रुपए तक का लाभ होगा। शिक्षा विभाग का अनुमान है कि इससे विभाग को 40 करोड़ अतिरिक्त राशि खर्च करनी होगी। मैट्रिक में नामांकन (निबंधन) शुल्क सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 22 सौ रुपए निर्धारित है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाSun, 21 Sep 2025 11:01 PM
बिहार में गरीब परिवार के बच्चों छात्राओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान (बीबोस) में नामांकन और परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। मैटिक और इंटरमीडिएट में इस वर्ग के छात्र-छात्राओं का नामांकन और परीक्षा शुल्क शिक्षा विभाग देगा। इससे राज्य में सालाना लगभग एक लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को लाभ होगा। इस व्यवस्था के लागू होने से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक परिवार (बीपीएल) के बच्चे, सभी वर्ग की लड़कियों को बीबोस से मैट्रिक और इंटरमीडिए करना आसान हो जाएगा। ओपन स्कूलिंग के तहत विद्यार्थियों को इसकी सुविधा दिलाने के लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है।

इसे शिक्षा विभाग ने सहमति के लिए राज्य की लोक वित्त समिति को भेज दिया है। समिति से सहमति मिलने के बाद इस पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही राज्य में यह प्रावधान लागू हो जाएगा। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि चालू सत्र से ही यह व्यवस्था लागू कर दी जाए। योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक को बिहार का निवासी होना अनिवार्य है।

एक विद्यार्थी को लगभग पांच हजार तक का लाभ होगा

मैट्रिक या इंटरमीडिएट के लिए एक विद्यार्थी को औसतन 4 से 5 हजार रुपए तक का लाभ होगा। शिक्षा विभाग का अनुमान है कि इससे विभाग को 40 करोड़ अतिरिक्त राशि खर्च करनी होगी। मैट्रिक में नामांकन (निबंधन) शुल्क सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 22 सौ रुपए निर्धारित है। अति पिछड़ा वर्ग के प्रति छात्र या छात्रा को 16 सौ रुपए और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्रा को 15 सौ रुपए लगते हैं। जितने विषय की परीक्षा देनी है, प्रति विषय जैसे हिन्दी, अंग्रेजी या बिना प्रायोगिक विषयों के लिए प्रति विषय 205 रुपए की दर से शुल्क लगता है। विज्ञान जैसे प्रायोगिक विषयों में प्रति विषय 305 रुपए की दर से शुल्क लगता है।

एनआईओएस की तरह है बीबोस

किसी स्कूल में नियमित कक्षा किए बिना बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान (बीबोस) से मैट्रिक या इंटरमीडिएट की डिग्री ली जा सकती है। इसके लिए यहां नामांकन करा सुविधा अनुसार परीक्षा दे सकते हैं। अभी बीबोस से जुड़े छात्र-छात्राओं की परीक्षा का संचालन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से कराया जा रहा है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) की तरह बीबोस बिहार का मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान है।

