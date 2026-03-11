पटना में महिला रोजगार मेला लगा रही सरकार, 2000 नौकरी देने के आसार, डेट जान लीजिए
Patna Women Job Fair: पटना के ज्ञान भवन में नीतीश कुमार सरकार 2 दिन का महिला रोजगार मेला लगा रही है। समाज कल्याण विभाग का महिला एवं बाल विकास निगम इसे आयोजित कर रहा है, जिससे 2000 महिलाओं को नौकरियां मिलने की संभावना है।
Patna Women Job Fair: बिहार में नौकरी तलाश रहीं महिलाओं के लिए नीतीश कुमार की सरकार दो दिन का रोजगार मेला लगाने जा रही है। राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से 16 और 17 मार्च को ज्ञान भवन में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। सरकारी सूत्रों ने दावा किया है कि इस रोजगार मेला में 50 से अधिक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिस्सा लेगी। रोजगार मेला से करीब 2000 महिलाओं को नौकरी मिलने की संभावना है।
महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण और बिहार कौशल विकास मिशन से प्रशिक्षित महिलाओं को भी राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़ने का अवसर इस मेला के जरिए मिलेगा। इस रोजगार मेले की सबसे बड़ी खासियत होगी कि इसमें हिस्सा ले रही महिलाओं को सीधे कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलने और मौके पर चयन का मौका मिलेगा। कंपनी के अधिकारी इस उम्मीदवारों के कौशल, अनुभव और योग्यता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी का ऑफर देंगे।
आईटी से बैंकिंग तक की नौकरियों के ऑफर
जॉब फेयर में आईटी, रिटेल, हेल्थकेयर, बैंकिंग, कस्टमर सर्विस, विनिर्माण और सर्विस सेक्टर समेत कई क्षेत्रों की कंपनियां शामिल होंगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, जॉब फेयर में भाग लेने के लिए सीटें सीमित हैं इसलिए इच्छुक महिला उम्मीदवारों को महिला एवं बाल विकास निगम की वेबसाइट wcdc.bihar.gov.in पर निशुल्क पंजीकरण जल्दी से कराने कहा गया है।
रोजगार मेला में महिला उम्मीदवारों की पात्रता
महिलाओं के लिए आयोजित यह रोजगार मेला सभी वर्गों की महिलाओं के लिए खुला है। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं से शुरू होकर 12वीं, स्नातक, तकनीकी डिग्री या आईटीआई तक रखी गई है। इसके लिए उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित है। इंटरव्यू के दौरान जरूरी दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड, बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की कॉपी और पासपोर्ट साइज का फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा।