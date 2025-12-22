Bihar Jobs: नए साल पर नीतीश सरकार का तोहफा, 3 महीने में तीन लाख जॉब; इस विभाग में सबसे ज्यादा
Bihar Jobs: बिहार में नए साल में बड़े पैमाने पर बहाली होगी। करीब तीन लाख से अधिक रिक्त पदों पर अगले तीन माह के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सरकार के निर्देश पर विभिन्न विभागों ने करीब 1.75 लाख रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराई है। नए साल की शुरुआत में नियुक्ति करने वाली संस्थाओं एवं आयोगों को इन पदों पर बहाली के लिए अनुशंसा भेजी जाएगी। जबकि, 1.5 लाख रिक्तियों को भरने की अनुशंसा विभिन्न संस्थाओं एवं आयोगों को भेजी गई है।
इन पदों पर रिक्तियों को लेकर आवेदन लेने और प्रारंभिक परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी चल रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नई सरकार की प्राथमिकता में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराना है। अगले पांच साल में एक करोड़ रोजगार एवं नौकरी देने को लेकर अभी से ही प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सरकारी विभागों एवं कार्यालयों से 31 दिसंबर तक रिक्तियों की जानकारी मांगी है। विभागों द्वारा रिक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जा रही है। हालांकि, कुल रिक्तियों की अद्यतन गणना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 31 दिसंबर 2025 के बाद की जाएगी।
सर्वाधिक 38 हजार रिक्तियां गृह विभाग में
सर्वाधिक 38 हजार रिक्तियां गृह विभाग ने दी है। शिक्षा विभाग ने 35 हजार, कृषि विभाग ने 5500 तो ऊर्जा विभाग ने 7500। स्वास्थ्य विभाग ने 4 हजार रिक्तियां भेजी हैं।
युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा
सरकार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए कई पहल कर रही है। जिसमें कौशल विकास (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना व अन्य योजनाएं), उद्यमिता (मुद्रा योजना) और स्वरोजगार (पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाएं) को बढ़ावा देना शमिल है।