4 करोड़ लीटर शराब जब्त, 11 लाख अरेस्ट, शराबबंदी के आंकड़े गिना नीतीश के मंत्री बोले- सूखा नशा बढ़ा
शराबबंदी लागू होने के बाद से 31.12.2025 तक इससे सबंधित 10 लाख केस दर्ज किए गए हैं। 4.5 करोड़ लीटर की शराब जब्त की गई है और 16 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य में अब तक 1.60 लाख वाहनों को भी जब्त किया गया है।
बिहार में शराबबंदी के बाद से शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है। हालांकि, राज्य में शराबबंदी के बावजूद शराब की बड़ी खेप पकड़े जाने या फिर शराबियों के पकड़े जाने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। अब नीतीश सरकार के एक मंत्री ने बिहार विधान परिषद में शराबबंदी को लेकर जो आकंड़े सामने रखे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। मंत्री ने जानकारी दी है कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक लाखों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
विधान परिषद में मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि शराबबंदी लागू होने के बाद से 31.12.2025 तक इससे सबंधित 10 लाख केस दर्ज किए गए हैं। 4.5 करोड़ लीटर की शराब जब्त की गई है और 16 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य में अब तक 1.60 लाख वाहनों को भी जब्त किया गया है।
विधान परिषद के सदस्य रवींद्र प्रसाद सिंह सदन के अंदर बच्चों में बढ़ रहे सूखा नशा का मुद्दा उठाया। इसपर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यह सच है कि बच्चों में सूखा नशा का चलन बढ़ा है। इसे रोकने के लिए सघन अभियान भी चल रहा है। कई अन्य सदस्यों ने नशे और नशे के बढ़ते चलन पर चिंता जाहिर की।
इसपर अशोक चौधरी ने विधान परिषद में बताया कि उत्तर प्रदेश की सीमा पर 23, पश्चिम बंगााल की सीमा पर 8 , झारखंड की सीमा पर 19 और नेपाल की सीमा पर 17 चेक पोस्ट कार्यरत हैं। सभी चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे और ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध है। इसके अलावा नेपाल सीमा पर एसएसबी के सहयोग से छापेमारी अभियान भी चलाया जा रहा है।