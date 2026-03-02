खाड़ी देशों में फंसे बिहारियों के लिए नीतीश सरकार की बड़ी पहल, हेल्पलाइन नंबर जारी; चौबीसों घंटे चालू

मिडिल ईस्ट में मौजूदा तनावपूर्ण हालात को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है, ताकि संकट की स्थिति में कोई भी प्रवासी बिहारी खुद को अकेला महसूस न करे।

खाड़ी देशों में बढ़ते युद्ध संकट के बीच फंसे बिहार वासियों के लिए बिहार सरकार पहल की है। सरकार ने वहां काम कर रहे प्रवासी कामगारों की सुरक्षा को लेकर विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के द्वारा दिल्ली स्थित बिहार भवन से विशेष हेल्पलाइन नंबर 7217788114 जारी किया है, ताकि विदेशों में रह रहे प्रवासी बिहारियों और उनके परिवारों को समय पर सहायता मिल सके।

विभाग के सचिव दीपक आनंद ने हेल्पलाइन जारी करते हुए कहा कि बिहार सरकार अपने नागरिकों और कामगारों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट में मौजूदा तनावपूर्ण हालात को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है, ताकि संकट की स्थिति में कोई भी प्रवासी बिहारी खुद को अकेला महसूस न करे। विदेशों में रह रहे प्रवासी बिहारियों और उनके परिवारों को समय पर सहायता और सूचना पाने के लिए हेल्पलाइन जारी किया गया।

दीपक आनंद ने बताया कि मध्य पूर्व में मौजूदा तनावपूर्ण हालात को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है ताकि संकट की स्थिति में कोई भी प्रवासी बिहारी खुद को अकेला महसूस न करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस हेल्पलाइन के जरिए प्रवासी कामगार किसी भी प्रकार की जानकारी, सहायता या समस्या के समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं। विभाग की टीम 24 घंटे निगरानी रखेगी और जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई कर संबंधित एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया जाएगा।

रविवार को ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों के अलावा हवाई अड्डों, होटलों और इमारतों को निशाना बनाया, जिसमें जानमाल के भारी नुकसान की खबर है। ईरान पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जो रडार की पकड़ में नहीं आतीं। इजरायल ने रडार रोधी एफ-35 आई आदिर फाइटर जेट से बमबारी की। एफ15 रैम लड़ाकू विमानों से तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर बड़े बम और मिसाइलों की बारिश की गई। ईरान के खिलाफ बंकर बस्टम बम, हेरोज स्ट्राइक ड्रोन, डिलाइला क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया।

दो सौ से ज्यादा लोगों की मौत स्थानीय मीडिया के मुताबिक बमबारी के चलते ईरान में दो सौ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल और आसपास के देशों को मिलाकर एक हजार से अधिक लोग घायल हुए हैं। खामेनेई के साथ 48 ईरानी नेताओं और अधिकारियों मारे जाने की पुष्टि हुई है।