एक करोड़ नौकरी-रोजगार के लिए बिहार में 3 विभागों का गठन, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

संक्षेप: अगले 5 साल में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने के वादे को पूरा करने के लिए बिहार में तीन नए विभागों के गठन को मंजूरी मिल गई है।नीतीश कैबिनेट की बैठर में प्रस्ताव पर मुहर लगी है। जिसमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग शामिल हैं।

बिहार के युवाओं को अगले 5 साल में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने के वादे को पूरा करने की कवायद नीतीश सरकार ने शुरू कर दी है। मंगलवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में तीन नए विभाग बनाने की प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जिसमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग शामिल है। वर्तमान में कार्यरत 45 विभागों के अलावा तीन नए विभागों का सृजन किया गया है।

दरअसल नीतीश सरकार ने अगले 5 वर्षों (2025-30) में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। तीन विभाग के खुलने से अब युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिलाने में काफी मदद मिलेगी। राज्य में उच्च शिक्षा विभाग के सृजन का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा मिले, तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा का विकास और रोजगारपरक शिक्षा शामिल है।

वहीं राज्य में कई नए हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है। उड़ान योजना के तहत कई बड़े-छोटे नए हवाई अड्डों का निर्माण प्रस्तावित है। राज्य में अलग से नागर विमानन विभाग के सृजन से इसमें तेजी आएगी, औद्योगिक वातावरण बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इससे राज्य में निर्मित उत्पादों के निर्यात में मदद मिलेगी।