तेजस्वी को जेड और सम्राट को जेड प्लस, पप्पू को वाई; बिहार चुनाव से पहले 5 नेताओं की सुरक्षा बढ़ी

बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार चुनाव से पहले बिहार के 5 दिग्गज नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। नीतीश सरकार ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सहित पांच नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। जिन नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, उनमें पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, अररिया सांसद प्रदीप कुमार, बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और जदयू विधान पार्षद नीरज कुमार सिंह शामिल हैं।

गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जेड प्लस और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, प्रदीप सिंह और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को वाई प्लस जबकि नीरज कुमार को वाई श्रेणी सुरक्षा दिए जाने का निर्णय लिया गया है। विभाग ने डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

यहां आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल उठे थे। नवादा से पटना लौटते समय पटना के मरीन ड्राइव के पास राजद नेता के काफिले में एक कार घुस गई थी। इससे पहले उनके काफिले में शामिल एक कार को ठोकर मारने की घटना भी हुई थी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को हाल ही में जान से मारने की धमकी मिली थी। इनके अलावा पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भलंबे समय से अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग उठाते रहे हैं।

Z + सुरक्षा श्रेणी क्या है… बता दें कि जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा श्रेणी होती है। किसी व्यक्ति को यह सुरक्षा देने से पहले गृह मंत्रालय राज्य सरकार से सलाह के बाद निर्णय लेती है। जेड प्लस सुरक्षा में करीब 55 जवान वीआईपी की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहते हैं। यह एनएसजी के कमांडो होते हैं। यह कमांडो वीआईपी के घर से लेकर उनके दफ्तर तक उनके साथ रहते हैं।

तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे 22 सुरक्षाकर्मी Z श्रेणी की सुरक्षा एक हाईलेवल सुरक्षा व्यवस्था मानी जाती है। राजद नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को यह सुरक्षा प्रदान की गई है। अब 22 सुरक्षा कर्मी तेजस्वी यादव के साथ साए की तरह हमेशा साथ रहेंगे। इसमें एनएसजी कमांडो और पुलिसकर्मी दोनों शामिल रहते हैं। इस कैटेगरी की सुरक्षा में आईटीबीटी या सीआरपीएफ के जवान भी शामिल रहते हैं।