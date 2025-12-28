Hindustan Hindi News
मिशन मोड में नीतीश सरकार; ईज ऑफ लिविंग पर जनता से मांगे सुझाव, इस पते पर भेजें अपनी राय

संक्षेप:

ईज ऑफ लिविंग (जीवन की सुगमता) को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ी पहल की है। जिसके तहत जनता से सुझाव मांगे गए हैं। जिसके लिए 4 जनवरी तक का वक्त दिया गया है। क्यूआर कोड और पता भी जारी किया गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से लोग सुझाव भेज सकते हैं। 

Dec 28, 2025 05:12 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
ईज ऑफ लिविंग (जीवन की सुगमता) को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शासन और जनता के बीच की दूरी को कम करने के लिए सूबे की आम जनता से सुझाव और राय मांगी है। जिससे न सिर्फ प्रशासनिक सुधार हो, बल्कि आम आदमी के जीवन में भरोसे और भागीदारी की भावना को भी मजबूती मिले। राज्य के हर नागरिक के जीवन को सरल, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के उद्देश्य से सरकार ने ‘सात निश्चय–पार्ट 3’ के अंतर्गत निश्चय–7: सबका सम्मान, जीवन आसान के तहत कार्यक्रम शुरू किया है।

नीतीश सरकार ने वर्ष 2025 से 2030 के लिए बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपने रोज़मर्रा के अनुभव साझा करें। वो अनुभव जो अक्सर फाइलों में दर्ज नहीं हो पाते। सरकार चाहती है कि लोग अपने गांव, टोला, मोहल्ला या शहर की उन समस्याओं की पहचान करें, जो उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाती हैं, और साथ ही उनके व्यावहारिक समाधान भी सुझाएं।

जिसके लिए क्यूआर कोड जारी किया गया है, साथ ही वो पता भी बताया गया है जिस पर लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं। 4 जनवरी 2026 तक क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन या पत्र द्वारा इस पते पर अपर सचिव, 4 देशरत्न मार्ग, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना – 800001 पर भेज सकते हैं। जिसके बाद सरकार को प्राप्त हर सुझाव की समीक्षा की जाएगी और उन्हीं के आधार पर आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से उसका क्रियान्वयन किया जाएगा, ताकि बदलाव कागज़ों तक सीमित न रहे, बल्कि लोगों की जिंदगी में साफ दिखे।

यह पहल बताती है कि बिहार में विकास का मतलब अब केवल योजनाएं नहीं, बल्कि लोगों की मुस्कान, उनकी सुविधा और उनका सम्मान है। जब सरकार और जनता साथ चलती है, तभी सच्चे अर्थों में सुशासन और मानवीय विकास संभव होता है। नीतीश सरकार की यह पहल इसलिए ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि लोकतंत्र के इतिहास में यह एक दुर्लभ और अनूठा प्रयोग है, जहां सरकार खुद जनता से कह रही है—'समस्या आप बताइए, समाधान हम करेंगे'।