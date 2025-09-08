Nitish government gives another gift to women before elections 80 pink buses launched e ticket facility चुनाव से पहले महिलाओं को नीतीश सरकार का एक और तोहफा; 80 पिंक बसें शुरू, ई-टिकट की सुविधा, Bihar Hindi News - Hindustan
Nitish government gives another gift to women before elections 80 pink buses launched e ticket facility

चुनाव से पहले महिलाओं को नीतीश सरकार का एक और तोहफा; 80 पिंक बसें शुरू, ई-टिकट की सुविधा

बिहार की महिलाओं को नीतीश सरकार ने चुनाव पहले एक और तोहफा दिया है। परिवहन निगम की 1065 बसों में ई-टिकटिंग सुविधा लागू करने का शुभारंभ किया और दूसरे चरण में नई 80 पिंक बसों का लोकार्पण भी किया। इन बसों में केवल महिलाएं ही यात्रा कर सकती हैं।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 8 Sep 2025 03:22 PM
बिहार चुनाव से पहले महिलाओं को सीएम नीतीश ने एक और बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक अणे मार्ग से सुगम परिवहन हेतु महिलाओं के लिए द्वितीय चरण में 80 पिंक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सभी 1065 बसों में ई-टिकटिंग सुविधा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बसों को रवाना करने के पूर्व बसों का निरीक्षण किया और उसमें उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा कि आज बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की 1065 बसों में ई-टिकटिंग सुविधा लागू करने का शुभारंभ किया तथा द्वितीय चरण में नई 80 पिंक बसों का लोकार्पण भी किया। इन बसों में केवल महिलाएं ही यात्रा कर सकती हैं। इन पिंक बसों के परिचालन से महिलाओं का सफर ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक होगा और उन्हें आवागमन में काफी सहूलियत होगी। साथ ही ई-टिकटिंग की व्यवस्था से राज्य के लोगों को विभिन्न जगहों पर यात्रा करने में सुगमता होगी।

इन बसों में ड्राइवर और कंडक्टर भी महिलाएं ही होंगी, ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सभी बसें राज्य के विभिन्न जिलों में चलेंगी, जिनकी निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी। आपको बता दें इससे पहले सीएम नीतीश ने महिलाओं को लेकर एक बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की थी। जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10 हजार रुपए शुरुआती सहायता मिलेगी। इस योजना के लिए बिहार कैबिनेट ने 20 हजार करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। चुनाव से पहले इस योजना को नीतीश कुमार का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।