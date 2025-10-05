Nitish government gift to these teachers in Bihar they will get the benefit of salary protection बिहार के इन टीचर्स को नीतीश सरकार की सौगात; सैलरी प्रोटेक्शन का मिलेगा लाभ, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsNitish government gift to these teachers in Bihar they will get the benefit of salary protection

शिक्षा विभाग ने बताया कि सक्षमता प्रथम और द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के 2 लाख 45 हजार शिक्षक, जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं। उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण (पे प्रोटेक्शन) का लाभ मिलेगा। 

sandeep हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाSun, 5 Oct 2025 06:51 PM
राज्य के सरकारी स्कूलों में नियोजित से बने विशिष्ट शिक्षकों और प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। रविवार को शिक्षा विभाग के सचिव ने प्रेस नोट जारी कर यह जानकारी दी है। इस प्रावधान से राज्य के तीन लाख से अधिक शिक्षकों को प्रतिमाह वेतन में चार से पांच हजार रुपए तक का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने कहा है कि सक्षमता प्रथम और द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के 2 लाख 45 हजार शिक्षक, जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं। उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण (पे प्रोटेक्शन) का लाभ मिलेगा। इन शिक्षकों को अक्टूबर 2025 माह के वेतन के साथ ही योगदान की तिथि से बकाया वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।

साथ ही शेष तृतीय, चतुर्थ और पंचम सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले स्थानीय निकाय शिक्षकों को भी विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार लगभग 28 हजार 750 प्रधान शिक्षकों को भी योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में हाल ही में प्रधान शिक्षक के पद पर लगभग 28 हजार 750 विशिष्ट शिक्षक या स्थानीय निकाय शिक्षकों ने योगदान किया है। ये सभी नवनियुक्त प्रधान शिक्षक पहले विशिष्ट शिक्षक या स्थानीय निकाय शिक्षक थे।

ऐसे में शिक्षा विभाग की ओ से यह निर्णय लिया गया है कि प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षक या स्थानीय निकाय शिक्षक को योगदान की तिथि से ही वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली-2024 के आलोक में वेतन संरक्षण देने के लिए अधिसूचना जारी की जा रही है।

वेतन संरक्षण की आवश्यकता क्यों?

नियोजित शिक्षक के रूप में काम कर रहे शिक्षकों का मूल वेतन 28 से 31 हजार रुपए तक हो गया था, लेकिन विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद इनका मूल वेतन 25 हजार हो गया। ऐसे में नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षक वेतन संरक्षण की मांग कर रहे थे। अब शिक्षा विभाग की ओर से वेतन संरक्षण का लाभ देने के बाद इन्हें प्रति माह चार से पांच हजार रुपए का लाभ मिल जाएगा। कई ऐसे विशिष्ट शिक्षक हैं, जिन्हें नियोजित शिक्षक के रूप में मिल रहे वेतन से प्रति माह 10 से 12 हजार रुपए कम मिल रहे थे। अब वेतन संरक्षण से इन्हें मिल रहे पुराने वेतन से कम नहीं मिलेगा।

शिक्षकों की सेवा निरंतरता पर कमेटी की बैठक

राज्य में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में विभिन्न कोटि के शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण होना है। शिक्षकों के वरीयता निर्धारण के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला की अध्यक्षता में गठित 9 सदस्यीय कमेटी की दूसरी बैठक 10 अक्टूबर को होगी। यह कमेटी शिक्षकों के नियोजित शिक्षक के रूप में विद्यालय में योगदान की तिथि से सेवा निरंतरता, प्रोन्नति और वरीयता आदि मामले पर रिपोर्ट देगी।