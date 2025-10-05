बिहार के इन टीचर्स को नीतीश सरकार की सौगात; सैलरी प्रोटेक्शन का मिलेगा लाभ

शिक्षा विभाग ने बताया कि सक्षमता प्रथम और द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के 2 लाख 45 हजार शिक्षक, जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं। उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण (पे प्रोटेक्शन) का लाभ मिलेगा।

राज्य के सरकारी स्कूलों में नियोजित से बने विशिष्ट शिक्षकों और प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। रविवार को शिक्षा विभाग के सचिव ने प्रेस नोट जारी कर यह जानकारी दी है। इस प्रावधान से राज्य के तीन लाख से अधिक शिक्षकों को प्रतिमाह वेतन में चार से पांच हजार रुपए तक का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने कहा है कि सक्षमता प्रथम और द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के 2 लाख 45 हजार शिक्षक, जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं। उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण (पे प्रोटेक्शन) का लाभ मिलेगा। इन शिक्षकों को अक्टूबर 2025 माह के वेतन के साथ ही योगदान की तिथि से बकाया वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।

साथ ही शेष तृतीय, चतुर्थ और पंचम सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले स्थानीय निकाय शिक्षकों को भी विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार लगभग 28 हजार 750 प्रधान शिक्षकों को भी योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में हाल ही में प्रधान शिक्षक के पद पर लगभग 28 हजार 750 विशिष्ट शिक्षक या स्थानीय निकाय शिक्षकों ने योगदान किया है। ये सभी नवनियुक्त प्रधान शिक्षक पहले विशिष्ट शिक्षक या स्थानीय निकाय शिक्षक थे।

ऐसे में शिक्षा विभाग की ओ से यह निर्णय लिया गया है कि प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षक या स्थानीय निकाय शिक्षक को योगदान की तिथि से ही वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली-2024 के आलोक में वेतन संरक्षण देने के लिए अधिसूचना जारी की जा रही है।

वेतन संरक्षण की आवश्यकता क्यों? नियोजित शिक्षक के रूप में काम कर रहे शिक्षकों का मूल वेतन 28 से 31 हजार रुपए तक हो गया था, लेकिन विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद इनका मूल वेतन 25 हजार हो गया। ऐसे में नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षक वेतन संरक्षण की मांग कर रहे थे। अब शिक्षा विभाग की ओर से वेतन संरक्षण का लाभ देने के बाद इन्हें प्रति माह चार से पांच हजार रुपए का लाभ मिल जाएगा। कई ऐसे विशिष्ट शिक्षक हैं, जिन्हें नियोजित शिक्षक के रूप में मिल रहे वेतन से प्रति माह 10 से 12 हजार रुपए कम मिल रहे थे। अब वेतन संरक्षण से इन्हें मिल रहे पुराने वेतन से कम नहीं मिलेगा।