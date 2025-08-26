Nitish government dismissed 146 contract workers from service accused of instigating strike नीतीश सरकार ने 146 संविदा कर्मी को सेवा से बर्खास्त किया, हड़ताल भड़काने का आरोप, Bihar Hindi News - Hindustan
नीतीश सरकार ने 146 संविदा कर्मी को सेवा से बर्खास्त किया, हड़ताल भड़काने का आरोप

सरकारी कार्य में बाधा डालने, हड़ताल भड़काने के आरोप में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 146 संविदा कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सोमवार को भी 110 संविदा कर्मियों को बर्खास्त किया गया था। संविदा कर्मियों की मांग है कि 60 साल तक के लिए नौकरी का स्थायित्व दिया जाए।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 26 Aug 2025 08:09 PM
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दूसरे दिन हड़ताल भड़काने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में 146 संविदा कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इसमें 97 विशेष सर्वेक्षण अमीन, 24 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं 25 विशेष सर्वेक्षण लिपिक हैं। सभी संविदा कर्मियों पर उनके पदस्थापित जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई की गई है। सोमवार को 110 संविदा कर्मियों को बर्खास्त किया गया था।

विभाग का कहना है कि संविदा शर्तों के उल्लंघन के कारण इनकी सेवा समाप्त की गई है। विभाग के लगभग 11000 संविदा कर्मी बीते 10 दिनों से हड़ताल पर है और उनकी मांग है कि उन्हें 60 वर्ष की उम्र तक के लिए नौकरी का स्थायित्व दिया जाए। संघ के अध्यक्ष रोशन आरा ने 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया था।

संघ के सचिव विभूति कुमार भी उसी दिन अपने दायित्व का निर्वहन छोड़कर हड़ताल पर चले गए। विभाग का कहना है कि यह आचरण अनुशासनहीनता और सरकारी आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। इन दोनों की सेवा समाप्त करने का निर्देश विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की ओर से जारी किया गया है।

ये कार्रवाई उस वक्त हुई है। जब राज्य में राजस्व महाअभियान (16 अगस्त से 20 सितम्बर) के तहत राज्य के ग्रामीण परिवारों को जमाबंदी पंजी की प्रति उपलब्ध कराने तथा पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर आवेदन लेने का कार्य चल रहा है। 19 से 24 अगस्त के बीच सभी 38 जिलों में 1584 शिविर लगाए गए। इनमें कुल 50 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग का मानना है कि हड़ताल से इस अभियान की गति प्रभावित हो रही थी, जिसके चलते आम जनता को भी परेशानी हो रही थी।