नीतीश सरकार ने 146 संविदा कर्मी को सेवा से बर्खास्त किया, हड़ताल भड़काने का आरोप

सरकारी कार्य में बाधा डालने, हड़ताल भड़काने के आरोप में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 146 संविदा कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सोमवार को भी 110 संविदा कर्मियों को बर्खास्त किया गया था। संविदा कर्मियों की मांग है कि 60 साल तक के लिए नौकरी का स्थायित्व दिया जाए।

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दूसरे दिन हड़ताल भड़काने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में 146 संविदा कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इसमें 97 विशेष सर्वेक्षण अमीन, 24 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं 25 विशेष सर्वेक्षण लिपिक हैं। सभी संविदा कर्मियों पर उनके पदस्थापित जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई की गई है। सोमवार को 110 संविदा कर्मियों को बर्खास्त किया गया था।

विभाग का कहना है कि संविदा शर्तों के उल्लंघन के कारण इनकी सेवा समाप्त की गई है। विभाग के लगभग 11000 संविदा कर्मी बीते 10 दिनों से हड़ताल पर है और उनकी मांग है कि उन्हें 60 वर्ष की उम्र तक के लिए नौकरी का स्थायित्व दिया जाए। संघ के अध्यक्ष रोशन आरा ने 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया था।

संघ के सचिव विभूति कुमार भी उसी दिन अपने दायित्व का निर्वहन छोड़कर हड़ताल पर चले गए। विभाग का कहना है कि यह आचरण अनुशासनहीनता और सरकारी आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। इन दोनों की सेवा समाप्त करने का निर्देश विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की ओर से जारी किया गया है।