बिहार में फ्री बिजली के बाद अब 58 लाख गरीबों के छत पर मुफ्त सोलर प्लांट, बजट में ऐलान

संक्षेप:

पटना जैसे शहर में भूमिगत तार बिछाये जा रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक 22-24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है। 8752 मेगावाट बिजली की रिकॉर्ड सप्लाई की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 9600 मेगावाट बिजली खपत होने का अनुमान है।

Feb 04, 2026 07:01 am IST
पिछले वर्ष जुलाई से सवा सौ यूनिट फ्री बिजली दे रही सरकार अब गरीबों के घरों की छतों पर मुफ्त सोलर रूफटॉप लगाएगी। ऊर्जा विभाग ने 58 लाख गरीब बिजली उपभोक्ताओं की छतों पर 1.1 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 10 लाख लोगों के घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। अगले पांच वर्षों में सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट का सोलर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे।

मंगलवार को ऊर्जा सह वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बिहार बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उनके अनुसार, बिहार में आर्थिक विकास के साथ बिजली की मांग में भी लगातार बढ़ी है। दो दशक पहले सात सौ मेगावाट बिजली की खपत थी। अब 12 गुना से अधिक 8752 मेगावाट खपत हो रही है। बिजली के क्षेत्र में सरकार ने चरणबद्ध तरीके से काम किया। बिहार का अपना कोई बिजली घर नहीं था। इसलिए सबसे पहले बिजली घर निर्माण की योजना पर काम हुआ।

बरौनी, कांटी, नवीनगर, कजरा, पीरपैंती, चौसा में बिजली घर का निर्माण हुआ। इसके बाद संचरण तार बिछाने की कार्ययोजना पर काम शुरू हुआ। वर्ष 2005 में बिहार 45 ग्रिड थे, जो अब 175 है। 16 ग्रिड बन रहे हैं। उस समय के पांच हजार सर्किट किमी संचरण तार आज 21 हजार 165 सर्किट किलोमीटर हो चुका है। 2369 सर्किट किमी संचरण तार बिछाने की प्रक्रिया चल रही है। राज्य के सभी इच्छुक लोगों को बिजली कनेक्शन दिये गए।

गली-मोहल्ले में बिजली के तार बिछाए गए। हादसों को कम करने के लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में कवर्ड तार लगाए गए। पटना जैसे शहर में भूमिगत तार बिछाये जा रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक 22-24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है। 8752 मेगावाट बिजली की रिकॉर्ड सप्लाई की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 9600 मेगावाट बिजली खपत होने का अनुमान है। मीटर रीडिंग व स्पॉट बिलिंग के कारण बिल में गड़बड़ियां कम हुई हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
