Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे या पटना में ही टिके रहेंगे? सुबह 11 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी

Mar 04, 2026 08:39 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar CM Nitish News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनकर दिल्ली जाएंगे या पटना में ही सीएम पद पर टिके रहेंगे, यह बात गुरुवार की सुबह 11 बजे साफ होगी, जब बीजेपी, जेडीयू और रालोमो के राज्यसभा कैंडिडेट नामांकन करेंगे।

नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे या पटना में ही टिके रहेंगे? सुबह 11 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी

बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को होली के साथ-साथ सियासी पारा भी परवान पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के कयासों के उभरते ही राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। खास तौर से दो दशक से बिहार की सत्ता में काबिज जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में इस बात के तैरते ही उदासी छा गई। ज्यादातर नेता यह मानने को तैयार नहीं दिख रहे कि उनके नेता नीतीश कुमार बिहार की बागडोर छोड़कर दिल्ली जाने वाले हैं।

दरअसल सुबह करीब 11 बजे सबसे पहले जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। वे दो बार वहां से निकले और शाम तक उनके तीन बार नीतीश से मिलने पहुंचने के बाद चर्चा का बाजार गर्म हो गया। सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बताया जाने लगा है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा मनाया जा रहा है। गुरुवार को नामांकन के अंतिम दिन उनके पर्चा भरने की तैयारी की जा रही है।

संजय झा के बाद एक-एक कर जेडीयू के कई बड़े नेता नीतीश से मिलने सीएम आवास पहुंचे। इस क्रम में मंत्री अशोक चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, एमएलसी संजय गांधी एक अणे मार्ग गए। गौर हो कि बिजेंद्र यादव नीतीश सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं और नीतीश कोई भी नीतिगत निर्णय लेने के पहले बिजेंद्र यादव से मशविरा करते रहे हैं। हालांकि सीएम से निकलने पर पत्रकारों से बातचीत में बिजेंद्र यादव ने कहा कि उन्हें नहीं पता नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं या नहीं, वे तो होली पर सीएम से मिलने आए थे। बहरहाल नीतीश के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच जेडीयू में बैठकों का दौर जारी है। संजय झा से मिलने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी पहुंचे थे।

नीतीश राज्यसभा जायेंगे या बिहार के सीएम का दायित्व ही अभी निभाते रहेंगे, यह गुरुवार की सुबह 11 बजे तक साफ हो जाएगा, जब एनडीए के प्रत्याशी नामांकन करने विधानसभा पहुंचेंगे। नीतीश राज्यसभा जाते हैं तो कम से कम 16 मार्च तक पद पर बने रह सकते हैं। राज्यसभा के पुराने सदस्यों का कार्यकाल 9 अप्रैल तक है। नए सदस्यों का कार्यकाल उसके बाद ही शुरू होगा। नीतीश उसके हिसाब से ही इस्तीफा देंगे। उनके इस्तीफे के बाद बिहार में भाजपा विधायक दल और फिर एनडीए विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा। नए मुख्यमंत्री के साथ नये कैबिनेट का गठन होगा।

ये भी पढ़ें:बिहार में भाजपा सरकार! नीतीश को मनाने के मिशन में ललन, संजय कामयाब हो पाएंगे?
ये भी पढ़ें:बिहार में भाजपा का साइलेंट ऑपरेशन लोटस, नीतीश के राज्यसभा जाने पर RJD का तंज
ये भी पढ़ें:BJP का मुख्यमंत्री, JDU के 2 डिप्टी सीएम; नीतीश राज्यसभा गए तो क्या-क्या बदलेगा?
ये भी पढ़ें:बिहार में भाजपा से सीएम कौन, नीतीश राज्यसभा गए तो सम्राट, नित्यानंद या कोई और?
Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
Nitish Kumar Bihar CM Nitish Kumar Bihar CM अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।