Nitish gift to students Scholarships doubled for students from first to tenth 1.5 crore children benefit

अब छात्रों को नीतीश का तोहफा, पहली से दसवीं तक छात्रवृत्ति डबल; डेढ़ करोड़ बच्चों को लाभ

कक्षा एक से 4 तक के बच्चों की सालाना छात्रवृत्ति राशि 600 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दी गई है। कक्षा 5 और 6 के बच्चों की छात्रवृत्ति राशि 1200 से बढ़ा कर 2400 रुपए कर दी है। कक्षा 7 से 10 के बच्चों की छात्रवृत्ति राशि 1800 रुपए से बढ़ाकर 3600 रुपए कर दी गई है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 3 Oct 2025 05:14 PM
चुनावी साल में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार के स्कूली बच्चों को बड़ा गिफ्ट दिया है। दुर्गा पूजा के ठीक अगले दिन और दीपावली से पहले नीतीश कुमार ने इनकी स्कॉलरशीप को डबल कर दिया है। कक्षा एक से 10 तक के तक के स्कूलों बच्चों की छात्रवृत्ति राशि दोगुनी कर दी गई है। इससे राज्य के लगभग डेढ़ करोड़ छात्र-छात्राओं को लाभ होगा। इससे पहले शिक्षक, रसोईया के लिए भी सरकार की ओर से घोषणाएं की गई थीं। चुनाव से पहले सरकार हर वर्ग को संतुष्ट करना चाहती है।

शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया है कि कक्षा एक से 4 तक के बच्चों की सालाना छात्रवृत्ति राशि 600 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दी गई है। कक्षा 5 और 6 के बच्चों की छात्रवृत्ति राशि 1200 से बढ़ा कर 2400 रुपए कर दी है। कक्षा 7 से 10 के बच्चों की छात्रवृत्ति राशि 1800 रुपए से बढ़ाकर 3600 रुपए कर दी गई है। यह जानकारी शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने विज्ञप्ति जारी कर दी।

बताते चलें कि राज्य के सभी कोटि के प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा एक से 10 वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पठन-पाठन में सहायता के लिए मुख्यमंत्री बालक/बालिका छात्रवृत्ति योजना 2013 से शुरू की गई थी। इसके अलावे बच्चों को मुफ्त में किताबें, स्कूल ड्रेस और साइकिल भी दी जाती है। पहली से आठवीं तक के छात्र छात्राओं को मिड डे मिल योजना से स्कूल में मेनू के अनुसार खाना दी जाती है।

चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार ने जनता के लिए उपहारों की बरसात कर दी है। सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 11 सौ कर दिया गया है। मुफ्त अनाज के बाद जनता को 125 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। रसोईया के मानदेय को 1600 से बढ़ाकर 32 सौ कर दिया गया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकायों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। अगले पांच सालों में सरकार एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने की बात कर रही है।

