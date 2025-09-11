ग्रेजुएट छात्राओं को नीतीश का तोहफा, सीएम बालिका प्रोत्साहन योजना में 700 कड़ोर जारी; 1.40 लाख को लाभ

राज्य में पांच लाख से अधिक स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं हैं। स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए पोर्टल पर आवेदन लिए जा रहे हैं। 2500 करोड़ की जरूरत है, जबकि अभी 700 करोड़ जारी किए गए हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राशि की कमी नहीं होगी।

चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने ग्रेजुएट छात्राओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना के लिए शिक्षा विभाग ने 700 करोड़ की राशि जारी की है। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है। 700 करोड़ से 1.40 लाख छात्राओं प्रोत्साहन राशि मिलेगी। प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति छात्रा 50 हजार रुपये है।

शिक्षा विभाग ने महालेखाकार को इस संबंध में आवश्यक जानकारी दे दी है। राज्य में पांच लाख से अधिक स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं हैं। स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए पोर्टल पर आवेदन लिए जा रहे हैं। अभी तक साढ़े चार लाख से अधिक स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं ने प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन किया है। आवेदन की अंतिम तारीख 14 सितंबर तक है। इसके बाद आधार जांच के बाद इन सभी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जानी है।

2500 करोड़ की जरूरत शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि आधार जांच के बाद इस माह के अंत तक सभी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान हो जाए। हालांकि पांच लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के लिए 2500 करोड़ की जरूरत है, जबकि अभी 700 करोड़ जारी किए गए हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राशि की कमी नहीं होगी। राशि जारी करने के संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव दिया गया है। किसी संकाय या किसी भी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं।