Nitish gift to graduate girls 700 crores released under CM Balika Protsahan Yojana 1 lakh 40 thousand benefited ग्रेजुएट छात्राओं को नीतीश का तोहफा, सीएम बालिका प्रोत्साहन योजना में 700 कड़ोर जारी; 1.40 लाख को लाभ, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNitish gift to graduate girls 700 crores released under CM Balika Protsahan Yojana 1 lakh 40 thousand benefited

ग्रेजुएट छात्राओं को नीतीश का तोहफा, सीएम बालिका प्रोत्साहन योजना में 700 कड़ोर जारी; 1.40 लाख को लाभ

राज्य में पांच लाख से अधिक स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं हैं। स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए पोर्टल पर आवेदन लिए जा रहे हैं। 2500 करोड़ की जरूरत है, जबकि अभी 700 करोड़ जारी किए गए हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राशि की कमी नहीं होगी।

Sudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरोThu, 11 Sep 2025 05:59 AM
share Share
Follow Us on
ग्रेजुएट छात्राओं को नीतीश का तोहफा, सीएम बालिका प्रोत्साहन योजना में 700 कड़ोर जारी; 1.40 लाख को लाभ

चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने ग्रेजुएट छात्राओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना के लिए शिक्षा विभाग ने 700 करोड़ की राशि जारी की है। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है। 700 करोड़ से 1.40 लाख छात्राओं प्रोत्साहन राशि मिलेगी। प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति छात्रा 50 हजार रुपये है।

शिक्षा विभाग ने महालेखाकार को इस संबंध में आवश्यक जानकारी दे दी है। राज्य में पांच लाख से अधिक स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं हैं। स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए पोर्टल पर आवेदन लिए जा रहे हैं। अभी तक साढ़े चार लाख से अधिक स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं ने प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन किया है। आवेदन की अंतिम तारीख 14 सितंबर तक है। इसके बाद आधार जांच के बाद इन सभी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जानी है।

ये भी पढ़ें:नीतीश सरकार ने 1.13 करोड़ लोगों के बैंक खाते में DBT से भेजा पेंशन का पैसा

2500 करोड़ की जरूरत

शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि आधार जांच के बाद इस माह के अंत तक सभी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान हो जाए। हालांकि पांच लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के लिए 2500 करोड़ की जरूरत है, जबकि अभी 700 करोड़ जारी किए गए हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राशि की कमी नहीं होगी। राशि जारी करने के संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव दिया गया है। किसी संकाय या किसी भी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

ये भी पढ़ें:मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को नीतीश कैबिनेट से मंजूरी, डेढ़ लाख रुपये तक मानदेय म
ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय बढ़ा

अप्रैल 2018 में शुरू हुई थी योजना

राज्य में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना अप्रैल 2018 से शुरू हुई थी। तब स्नातक उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को 25-25 हजार रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। एक अप्रैल 2021 से प्रोत्साहन राशि बढ़ा कर 50 हजार रुपय् कर दी गई है। अब तक लगभग पौने चार लाख स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिली है।