20 सालों में पहली बार ईद पर नीतीश गांधी मैदान नहीं पहुंचे, निशांत को स्पेस दे रहे JDU अध्यक्ष?
बीस सालों में यह पहला मौका है जब सीएम नीतीश कुमार ईद के मौके पर गांधी मैदान में आयोजित नमाज और ईद मिलन समारोह में नहीं पहुंचे। उनके बेटे निशांत कुमार ने जिम्मेदारी संभाली। निशांत इस मौके पर काफी ऐक्टिव दिखे।
Nitish Kumar skips Eid Milan Samaroh: आज देश भर में ईद का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद 2026 के मौके पर बिहार की राजनीति की एक खास तस्वीर सामने आई है जिसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है। बीस सालों में यह पहला मौका है जब सीएम नीतीश कुमार ईद के मौके पर गांधी मैदान में आयोजित नमाज और ईद मिलन समारोह में नहीं पहुंचे। उनके बेटे निशांत कुमार ने जिम्मेदारी संभाली। निशांत इस मौके पर काफी ऐक्टिव दिखे। उन्होंने मुस्लिम समाज से भाईचारे का संदेश दिया और सेवई का आनंद लिया। गांधी मैदान से निकलकर वे ललन सिंह के आवास पर जाकर मुलाकात की। सीएम ने राज्य वासियों को सोशल मीडिया के जरिए ईद की बधाई दी है।
नीतीश कुमार मुस्लिम कौम पर प्रति काफी संवेदनशील रहते हैं। शायद इसी वजह से नीतीश कुमार ने 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का विरोध किया था और एनडीए गठबंधन से अलग हो गए थे। वे हर साल पटना गांधी मैदान में ईद मिलन में पहुंचते थे। इस साल उनकी जगह निशांत कुमार पहुंचे। मीडिया को दिए बयान में निशांत कुमार ने अपने पिता नीतीश कुमार की ओर से बधाई दी। कहा कि ईद के मौके पर देश वासियों और बिहार वासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बधाई देता हूं। अल्लाह ताला सबको बरकत दें।
सियासी महकमे में चर्चा है कि नीतीश कुमार पुत्र निशांत कुमार को मौका दे रहे हैं। इस साल उन्होंने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जिसमें निशांत काफी ऐक्टिव दिखे। नीशांत टोपी लगाकर नीतीश कुमार वाले अंदाज में दिखे। गांधी मैदान में बेटे निशांत को भेजकर नीतीश कुमार ने अपना मैसेज पास कर दिया। नीतीश कुमार हर साल नमाजियों से मिलकर उन्हें उन्हें बधाई देते और ईमाम से भी मुलाकात करते थे। इस साल यह जिम्मेदारी निशांत कुमार ने निभाई। हाल ही में ग्रांड सेरेमनी में निशांत ने जदयू की सदस्यता लेकर ऐक्टिव पॉलिटिक्स की पारी शुरू की।
इससे पहले उन्होंने शनिवार को पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। हालांकि पार्टी सूत्रों ने इसे औचारिक मुलाकात बताया है। उनके अनुसार पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद निशांत लगातार पार्टी संगठन को लेकर सक्रिय हैं। वे पार्टी की कार्यप्रणाली को करीब से समझ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की थी। इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारियों के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं। रविवार को निशांत कुमार पार्टी प्रवक्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों के माध्य्म से वे पार्टी के लोगों के विचार जान रहे हैं। साथ ही उनसे भविष्य को लेकर सुझाव भी ले रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें