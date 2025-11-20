Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNitish G overnment East Bihar major gift under NDA government what strategy for Kosi Seemanchal
Nitish Sarkar: पूर्वी बिहार को NDA सरकार में बड़ा तोहफा; सीमांचल, कोसी के लिए क्या है रणनीति

Nitish Sarkar: पूर्वी बिहार को NDA सरकार में बड़ा तोहफा; सीमांचल, कोसी के लिए क्या है रणनीति

संक्षेप: Nitish Sarkar: नई सरकार में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उपमुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की जा चुकी है। माना जा रहा है कि पूर्वी बिहार को एनडीए की एकतरफा जीत का बड़ा तोहफा मिला है।

Thu, 20 Nov 2025 09:27 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Nitish Sarkar: बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। सभी दलों द्वारा विधायक दल के नेता का चयन किया जा रहा है। नई सरकार में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उपमुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की जा चुकी है। माना जा रहा है कि पूर्वी बिहार को एनडीए की एकतरफा जीत का बड़ा तोहफा मिला है। इलाके की 21 सीटों में 20 पर एनडीए के दलों की जीत हुई है। अब लोगों की निगाहें मंत्रिमंडल गठन पर लगी हुई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि पूर्वी बिहार के अलावा कोसी और सीमांचल को भी मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पूर्वी बिहार में 21 में से 20 पर एनडीए का कब्जा

पूर्वी बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और लखीसराय के अन्तर्गत 21 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। इसमें से एनडीए की 20 सीटों पर जीत हुई है। इसमें भाजपा और जदयू ने नौ-नौ और लोजपा तथा हम ने एक-एक सीट पर जीत दर्ज की है। एक सीट राजद के खाते में गयी है। 2020 में पूर्वी बिहार में एनडीए को 15 सीटों पर सफलता मिली थी। पांच सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीते थे। चकाई सीट से निर्दलीय जीते सुमित कुमार सिंह ने सरकार का समर्थन किया था। पूर्वी बिहार से बिहार सरकार के दोनों डिप्टी सीएम के अलावा दो मंत्री चुनाव मैदान में थे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर और विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय से बड़ी जीत दर्ज की। दोनों विधानसभा क्षेत्र मुंगेर प्रमंडल के अन्तर्गत आता है। विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय सीट से पांचवीं बार जीत दर्ज की है। वहीं तारापुर से सम्राट चौधरी ने जीत दर्ज की है। तारापुर सम्राट चौधरी के परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहां से उनके पिता कई बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। इस सीट से उनकी मां भी एक बार चुनाव जीत चुकी हैं। सरकार के एक और मंत्री जयंतराज कुशवाहा अमरपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं। हालांकि दूसरे मंत्री सुमित कुमार सिंह की चकाई सीट पर हार हो गयी है। पिछली सरकार में पूर्वी बिहार से चार को मंत्री बनाया गया था। भाजपा कोटे से पूर्वी बिहार में दो को डिप्टी सीएम बनाने के बाद भाजपा के अन्य विधायकों की दावेदारी कमजोर मानी जा रही है। हालांकि बांका से रामनारायण मंडल ने सातवीं बार और बिहपुर से कुमार शैलेन्द्र ने तीसरी बार जीत दर्ज की है। जदयू कोटे से इस क्षेत्र के कई नेता मंत्री पद के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:Live: BJP से 17, JDU के 15 मंत्री; नीतीश लेंगे CM पद की शपथ, प्रेम कुमार स्पीकर
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

2020 में जिलावार पार्टियों की जीत

कोसी

मधेपुरा- जदयू -दो,राजद - दो

सहरसा- जदयू-दो, भाजपा-एक, राजद -एक

खगड़िया- जदयू-दो, कांग्रेस और राजद एक-एक

सुपौल- जदयू चार और भाजपा एक को सीट मिला

सीमांचल

अररिया- भाजपा -दो, कांग्रेस -दो, राजद और एआईएमआईएम एक-एक

किशनगंज- एआईएमआईएम -दो, जदयू और कांग्रेस एक-एक

कटिहारृ भाजपा -तीन, जदयू-दो,लोजपा और कांग्रेस 1-1

पूर्णिया- भाजपा-दो, जदयू-दो, एआईएमआईएम-दो और लोजपा-एक

कोसी

मधेपुरा- जदयू तीन और राजद एक

सुपौल- जदयू -चार और भाजपा को एक सीट

सहरसा- जदयू, लोजपा, राजद और आईआईपी एक-एक

खगड़िया- जदयू-तीन और लोजपा का एक सीट पर कब्जा

पूर्वी बिहार

भागलपुर- भाजपा और जदयू तीन-तीन, लोजपा एक

बांका- जदयू तीन और भाजपा दो

मुंगेर- भाजपा दो और जदयू एक

लखीसराय- भाजपा-जदयू एक-एक

जमुई जदयू, भाजपा, हम और राजद एक-एक

सीमांचल

अररिया भाजपा-तीन, जदयू,

राजद और कांग्रेस 1-1

पूर्णिया भाजपा- दो, जदयू -दो,

एआईएमआईएम दो और कांग्रेस एक

कटिहार भाजपा-तीन, जदयू-

एक, कांग्रेस-दो व

सीपीआई (एमएल)-1

किशनगंज एआईएमआईएम-दो,

कांग्रेस और राजद 1-1

पूर्वी बिहार

भागलपुर- भाजपा-तीन, जदयू -दो, कांग्रेस और राजद 1-1

बांका- भाजपा- दो, जदयू- दो, राजद - एक

मुंगेर- भाजपा, जदयू और कांग्रेस एक-एक

लखीसराय- राजद और भाजपा एक-एक सीट मिला

जमुई- भाजपा, जदयू, हम और निर्दलीय एक-एक

सीमांचल की 24 सीटों पर भी आगे रहा एनडीए

सीमांचल के अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया की 24 सीटों पर कांटे की टक्कर देखी गयी। 24 सीटों में एनडीए को 14, महागठबंधन और एआईएमआईएम को पांच-पांच सीटों पर जीत दर्ज हुई है। 2020 के चुनाव में इस क्षेत्र में एनडीए को 12, महागठबंधन को सात और एआईएमआईएम को पांच सीटें मिली थी। सीमांचल से लेशी सिंह और विजय मंडल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। इस बार भी कई नेता मंत्री पद के दावेदार बताये जा रहे हैं। हालांकि बंपर जीत के बावजूद भाजपा का मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, किशनगंज और अररिया जिले में प्रतिनिधित्व नहीं है। लोजपा को इस बार पूर्वी बिहार, कोसी और सीमांचल में अच्छी सफलता मिली है। दूसरी तरफ महागठबंधन का भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, सुपौल सहित कई जिलों में खाता तक नहीं खुल पाया है।

कोसी में 17 में 14 सीटों पर एनडीए को सफलता

कोसी क्षेत्र के मधेपुरा, सुपौल, सहरसा और खगड़िया जिले की 17 सीटों में से एनडीए को 14 सीटों पर जीत मिली है। जदयू की 11, लोजपा की दो, भाजपा की एक, राजद की दो और आईआईपी की एक सीट पर जीत हुई है। 2020 के चुनाव में एनडीए को 12 सीटों पर सफलता मिली थी। कोसी क्षेत्र से बिहार सरकार में बिजेन्द्र यादव, नीरज कुमार सिंह और रत्नेश सदा मंत्रिमंडल में शामिल थे। इस बार भी इस क्षेत्र का बेहतर प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें:नीतीश कुमार के साथ BJP कोटे से कौन-कौन ले सकते हैं शपथ, देखें पूरी सूची
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Bihar News Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।