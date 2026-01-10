मोदी सरकार बिहार में उद्योग लगाने को प्रमुखता दे; बजट से पहले नीतीश के वित्त मंत्री ने कर दी मांग

संक्षेप: बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बजट 2026 से पहले मोदी सरकार से राज्य में उद्योगों को प्रमुखता देने की मांग की है। उन्होंने बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए विशेष पैकेज की भी मांग रखी।

बिहार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बजट 2026 से पहले राज्य में उद्योगों की बढ़ाने की मांग की है। नीतीश सरकार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि आगामी बजट में मोदी सरकार बिहार में उद्योगों की स्थापना को प्रमुखता दे। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नई दिल्ली में हुई प्री-बजट बैठक में यह प्रस्ताव रखा। उन्होंने बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र द्वारा विशेष पैकेज देने का भी अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने कृषि में तकनीकी हस्तक्षेप को बढ़ाने, नदियों को जोड़ने, ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराने के लिए 50 हजार करोड़ की जगह 1 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान को जारी रखने की जरूरत बताई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में केंद्र सरकार के बजट से पहले चर्चा की गई। बैठक में शामिल बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि 2026-27 में बाढ़ से होने वाली क्षति से निपटने के लिए राज्य को विशेष पैकेज की जरूरत है। उन्होंने बिहार की विकास यात्रा को जारी रखने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसे जरूरी बताया।

उन्होंने कहा कि नेपाल से होकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां उत्तरी भागों में बार-बार आने वाली भीषण बाढ़ का मुख्य कारण रही हैं। ये बाढ़ ना केवल घरों, फसलों और बुनियादी ढांचे को नष्ट करती हैं, बल्कि हर साल लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिरता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती है।