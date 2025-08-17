Nitish faith in women power 40 teams of women JDU will depart on special campaign of party नीतीश को नारी शक्ति पर भरोसा, महिला जदयू की 40 टीमें रवाना होंगी; पार्टी का खास अभियान, Bihar Hindi News - Hindustan
प्रदेशभर में बूथस्तर तक सघन अभियान चलाकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में नीतीश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को बुकलेट, हैंडबिल और स्टिकर के माध्यम से प्रत्येक महिला मतदाता तक पहुंचाया जाएगा।

Sudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरोSun, 17 Aug 2025 05:54 AM
सुशासन का सार-आपके द्वार अभियान में महिला जदयू की 40 टीम रविवार को रवाना होगी। पार्टी 17 से 23 अगस्त तक पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाएगी। इस दौरान यह टीम सभी जिलों में जाएगी। शनिवार को जदयू कार्यालय में अभियान की तैयारी को लेकर बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के अलावा महिला जदयू की पदाधिकारीगण वर्चुअल माध्यम से शामिल हुईं। अध्यक्षता महिला जदयू की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. भारती मेहता ने की।

उमेश कुशवाहा ने कहा कि आधी आबादी को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने और उनके सर्वांगीण उत्थान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कार्य किए हैं, वैसा उदाहरण किसी अन्य राज्य में नहीं मिलता। अब समय है कि प्रदेशभर में बूथस्तर तक सघन अभियान चलाकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में नीतीश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को बुकलेट, हैंडबिल और स्टिकर के माध्यम से प्रत्येक महिला मतदाता तक पहुंचाया जाए।

विधानपरिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन सर्राफ ने कहा कि हर बूथ के प्रत्येक परिवार तक पहुंचना है और महिलाओं को नीतीश सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यों की जानकारी देनी है। मुख्य सचेतक संजय गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों और नारी सशक्तिकरण को लेकर उनके दूरदर्शी विजन को घर-घर तक पहुंचाना है। पार्टी नेत्रियों की ऊर्जा, समर्पण और निष्ठा के बल पर 2025 में 225 सीटों पर विजय का लक्ष्य अवश्य पूरा होगा।

डॉ. मेहता ने कहा कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश के लक्ष्य की प्राप्ति तक हम सबको अनवरत और समर्पित भाव से कार्य करना है। बैठक में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, चंदन कुमार सिंह, प्रो. नवीन आर्य चंद्रवंशी, श्वेता विश्वास, कंचन गुप्ता उपस्थिति थी। धन्यवाद ज्ञापन रेणुका कुशवाहा ने किया।

बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले है। एनडीए ने 2025 में 225 का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी आम आवाम तक पहुंचाने का अभियान चल रहा है। सरकार ने चुनावी साल में कई लोक लुभावन घोषणाएं भी की हैं।