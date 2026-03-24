फिर से नीतीश कुमार; निर्विरोध जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष चुने गए मुख्यमंत्री
Nitish Kumar JDU President: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। नीतीश पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में इकलौते कैंडिडेट थे।
Nitish Kumar JDU President: जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) में फिर नीतीश कुमार निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। जदयू के सांगठनिक चुनाव के आखिरी चरण में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था, जिसके लिए मौजूदा पार्टी चीफ नीतीश कुमार अकेले उम्मीदवार थे। नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी का समय बीत जाने के बाद चुनाव पदाधिकारी अनिल हेगड़े ने उनके जीतने का ऐलान कर दिया है। अनिल हेगड़े दोपहर 2.30 बजे पार्टी दफ्तर में नीतीश कुमार को जीत का प्रमाण पत्र सौंपेंगे। 2003 में जॉर्ज फर्नांडीस और नीतीश की समता पार्टी, शरद यादव के नेतृत्व वाले जनता दल के धड़े और रामकृष्ण हेगड़े की लोक शक्ति के विलय से जदयू का गठन हुआ था। नीतीश तब से पार्टी के कई बार अध्यक्ष रह चुके हैं। पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण के बाद आरसीपी सिंह और ललन सिंह को भी नीतीश ने अध्यक्ष बनाया था।
केंद्रीय मंत्री और जदयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जदयू के सर्वेसर्वा हैं, वो जो चाहेंगे, वही होगा। नीतीश कुमार बिहार में लगभग दो दशक तक राज्य की सरकार चलाने के बाद केंद्र की राजनीति करने राज्यसभा जा रहे हैं। 16 मार्च को राज्यसभा के चुनाव में नीतीश को चुना गया है और अप्रैल के दूसरे हफ्ते या उसके बाद दिल्ली में वो संसद के ऊपरी सदन के सदस्य के तौर पर पहली बार शपथ लेंगे। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ने और राज्यसभा चुनाव लड़ने के अपने फैसले की जानकारी देने वाले सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि राज्यसभा जाना उनके जीवन की एक इच्छा रही है। नीतीश लोकसभा और बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में यह उनकी पहली बारी है। इसके साथ ही वह बिहार के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो जाएंगे, जो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में रह चुके हैं।
दिल्ली भी देने लगा संकेत? रिजर्व बैंक के गवर्नर नीतीश और सम्राट से मिले, विजय या वित्त मंत्री से नहीं
नीतीश कुमार इस समय बिहार में बतौर मुख्यमंत्री आखिरी दौर की समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। जदयू और सरकार दोनों जगह नीतीश के उत्तराधिकारी की चर्चा चल रही थी, लेकिन जदयू में नीतीश का खुद अगले कार्यकाल के लिए सामने आने से साफ हो गया है कि अभी उनके बेटे निशांत कुमार को सीखने-समझने का और समय मिलेगा। सरकार में नीतीश के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के किसी नेता के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा है, जिसके लिए नीतीश के करीबी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत भाजपा के कुछ नेताओं के नाम की अटकलें हैं। नीतीश की यात्रा में सम्राट चौधरी साथ ही चल रहे हैं और दोनों की सार्वजनिक मंच पर केमिस्ट्री राजनीतिक कौतुहल का विषय बना हुआ है।