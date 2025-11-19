Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNitish elected JDU legislative party leader set to take oath as Bihar CM 10th time 8th term as NDA Chief Minister
फिर से नीतीश पर जेडीयू की मुहर, जदयू विधायक दल की बैठक में नेता चुने गए सीएम

फिर से नीतीश पर जेडीयू की मुहर, जदयू विधायक दल की बैठक में नेता चुने गए सीएम

संक्षेप: Nitish NDA Govt Cabinet: जेडीयू के विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार को जदयू विधायक दल का नेता चुन लिया है। नीतीश एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करने राजभवन जाएंगे। शपथ कल होना संभावित है।

Wed, 19 Nov 2025 11:58 AMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Nitish NDA Govt Cabinet: जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के नवनिर्वाचित 89 विधायकों ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया है। बुधवार सुबह सीएम आवास पर जदयू के जीते एलएलए की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। राष्ट्रीय जनातंत्रिक गठबंधन (एनडीए) के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार राजभवन जाकर सरकार बनाने का पेश करेंगे। एनडीए को बिहार चुनाव में दो तिहाई से भी ज्यादा बहुमत मिला है। एनडीए के 202 विधायक विधानसभा में लगभग 83 फीसदी सीट पर बैठे नजर आएंगे। नीतीश कुमार गुरुवार को गांधी मैदान में शपथ लेंगे और उनके साथ कल गठबंधन के पांच दलों के लगभग डेढ़ दर्जन मंत्री शपथ ले सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विधानसभा में एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायकों की बैठक भी पार्टी दफ्तर में चल रही है। बीजेपी के 89 एमएलए भी विधायक दल का नेता और उप-नेता चुनेंगे। आम तौर पर विधानमंडल दल का नेता डिप्टी सीएम बनते रहे हैं। पिछली बार सम्राट चौधरी विधानमंडल दल का नेता और विजय कुमार सिन्हा उप-नेता थे। दोनों नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बनाए गए थे, जिसमें सम्राट का कद और प्रभाव ज्यादा था। बीजेपी के नेता चुनने के बाद शाम 3.30 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें गठबंधन के 5 दलों के 202 विधायक नीतीश को नेता चुनने की औपचारिकता पूरी करेंगे। इसके बाद नीतीश राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

नीतीश कुमार बिहार में साल 2000 में चुनाव के बाद हफ्ते भर के लिए पहली बार मुख्यमंत्री बने थे लेकिन बाद में वह सरकार गिर गई। 2005 में नीतीश बहुमत के साथ एनडीए सरकार का दूसरी बार मुखिया बने। उसके 8 साल से ऊपर लगातार सीएम रहे लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से नाता तोड़ लिया था। लोकसभा चुनाव में जेडीयू की हार के बाद उन्होंने सीएम पद की कुर्सी छोड़ दी और जीतनराम मांझी को कुछ समय के लिए पद पर बिठाया। इसके बाद मांझी को हटाकर नीतीश चौथी बार महागठबंधन सरकार के सीएम बने। फिर 2022 में नीतीश एक बार और महागठबंधन के साथ हो गए, लेकिन 2024 में फिर एनडीए से मिल गए। नीतीश के नेतृत्व में यह दसवीं सरकार होगी। एनडीए की यह आठवीं सरकार होगी।

ये भी पढ़ें:नीतीश सरकार में राजपूत Dy CM बनाने की चर्चा, तीन बने तभी चिराग की LJP-R को मौका
ये भी पढ़ें:OBC, EBC, SC पर्यवेक्षक से क्या संदेश? बिहार में BJP नेता का चुनाव ये 3 कराएंगे
Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Nitish Kumar JDU BJP JDU Alliance अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।