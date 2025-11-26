Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsNitish distance with Lalu raises further Rabri allotted new bungalow 39 Harding Road 200 meter away of CM House
नीतीश से लालू की दूरी और बढ़ी; सड़क के आर-पार रहते थे पहले; अब 200 मीटर दूर आवास

नीतीश से लालू की दूरी और बढ़ी; सड़क के आर-पार रहते थे पहले; अब 200 मीटर दूर आवास

संक्षेप:

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बीच की दूरियां और बढ़ गई हैं। सीएम हाउस के सड़क पार 10 सर्कुलर रोड के बंगले में लगभग 20 साल से रह रहे लालू और राबड़ी देवी का नया पता 39 हार्डिंग रोड होगा।

Wed, 26 Nov 2025 01:04 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
समाजवादी विचारधारा के दलों में एक-दूसरे के लंबे समय तक साथी रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बीच दूरियां और बढ़ गई हैं। दोनों की राजनीतिक दूरियां पिछले 20 साल में समय-काल के हिसाब से बदलती रही हैं, लेकिन दोनों एक सड़क के आर-पार रहते थे। नई सरकार में नीतीश और लालू के आवास के बीच की दूरी अब लगभग 200 मीटर पार कर जाएगी। भवन निर्माण विभाग ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को विधान परिषद में विपक्ष की नेता की हैसियत से मिले 10, सर्कुलर रोड वाले बंगले का आवंटन रद्द कर दिया है और उन्हें 39, हार्डिंग रोड पर नया सरकारी आवास दिया गया है। राबड़ी के सीएम पद से हटने के बाद से परिवार दो दशक से इसी बंगले में रहा रहा था।

लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने राबड़ी देवी का बंगला बदलने को लालू यादव के अपमान की कोशिश बताया है। रोहिणी का इसी आवास पर चुनावी हार के कारण तेजस्वी यादव से झगड़ा हुआ था। लड़ाई के बाद घर से निकली रोहिणी ने कहा था कि उनका कोई परिवार नहीं है, उनको परिवार से निकाल दिया गया है। रोहिणी ने ट्वीट करके कहा है- ‘सुशासन बाबू का विकास मॉडल। करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। सेहत नहीं तो कम से कम लालू के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते।’

लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने आवास बदलने को राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई कहा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि यह कदम नीतीश सरकार में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बढ़ते दखल का प्रमाण है। बता दें कि सरकार ने कैबिनेट में शामिल 26 मंत्रियों के लिए आवास आवंटित कर दिया है। इसमें 13 पुराने मंत्रियों का बंगला नहीं बदला गया है। लेकिन 13 नए मंत्रियों को जो आवास आवंटित हुए हैं, उसमें तेज प्रताप यादव का 26 एम स्ट्रैंड रोड वाला आवास भी शामिल है। अब यह आवास बीजेपी कोटे के मंत्री लखेंद्र रौशन को मिल गया है।

नीतीश कैबिनेट के 13 नए मंत्रियों के आवास का पता

दिलीप कुमार जायसवाल, उद्योग मंत्री- 2, स्ट्रैंड रोड

सुरेंद्र मेहता, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री- 33, हार्डिंग रोड

श्रेयसी सिंह, आईटी एवं खेल मंत्री- 4, स्ट्रैंड रोड

संजय सिंह टाइगर, श्रम संसाधन मंत्री- 41, हार्डिंग रोड

अरुण शंकर प्रसाद, पर्यटन तथा कला संस्कृति मंत्री- 25, हार्डिंग रोड

रामकृपाल यादव, कृषि मंत्री- 43, हार्डिंग रोड

नारायण प्रसाद, आपदा प्रबंधन मंत्री- 12, हार्डिंग रोड

रमा निषाद, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री- 3, सर्कुलर रोड

लखेंद्र कुमार रौशन, एससी एवं एसटी कल्याण मंत्री- 26 एम, स्ट्रैंड रोड

प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, सहकारिता एवं पर्यावरण मंत्री- 27, हार्डिंग रोड

संजय पासवान, गन्ना उद्योग मंत्री- 21, हार्डिंग रोड

संजय सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री- 13, हार्डिंग रोड

दीपक प्रकाश, पंचायती राज मंत्री- 24 एम, स्ट्रैंड रोड

