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नीतीश ने किया लालू वाला काम, बोले प्रशांत किशोर; निशांत की राजनैतिक योग्यता पर अंगुली उठाई

Mar 22, 2026 10:40 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार भी अपने आप को परिवारवाद से नहीं बचा सके। उन्होंने भी लालू यादव वाला काम किया।

नीतीश ने किया लालू वाला काम, बोले प्रशांत किशोर; निशांत की राजनैतिक योग्यता पर अंगुली उठाई

Prashant Kishor on Nitish Kumar: जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री पर नीतीश कुमार की तुलना लालू प्रसाद यादव से कर दी है। कहा है कि निशांत कुमार का राजनीति में स्वागत है पर नीतीश कुमार परिवारवाद से नहीं बच सके। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोग यह समझने के लिए तैयार नहीं है कि नेता अपने बेटों के लिए राह बना लेते हैं। लोग अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करते।

प्रशांत किशोर ने नवाादा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता के लिए गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। जन सुराज ने जो कहा था वह सच हो रहा है। नेता अपने बच्चों के लिए सिंहासन तैयार कर रहे हैं। यह बात हम तीन साल से कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दें। जिन नीतीश कुमार ने परिवारवाद का विरोध किया उनका बेटा सीधे सत्ता में जा रहा है। कहते रहे कि आज तक परिवार के लिए कुछ नहीं किया लेकिन उनके बेटे के उनके लिए जगह सुरक्षित है। बिहार के हर परिवार को सोचना चाहिए कि उनके बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा।

प्रशांत किशोर ने कहा कि चाहे राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, सभी दलों के नेताओं ने अपने बच्चों का भविष्य संवार रखा है। लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। निशांत कुमार की योग्यता क्या है इस पर सबको विचार करना चाहिए। उनकी राजनैतिक पृ्ष्ठभूमि क्या है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गयी है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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