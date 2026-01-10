Hindustan Hindi News
Nitish deserves Bharat Ratna says Chirag Paswan Bijendra Yadav said nothing wrong in demand
नीतीश भारत रत्न के काबिल- चिराग पासवान, KC त्यागी की मांग पर बिजेंद्र यादव बोले- इसमें बुरा क्या

संक्षेप:

चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार भारत रत्न के काबिल हैं। वहीं, मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि इस मांग में बुरा क्या है। दरअसल, जेडीयू के वरीय नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न दिलाने की मांग करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिस पर सियासत गर्म है।

Jan 10, 2026 08:16 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पर राजनीति चरम पर है। केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इसका समर्थन कर दिया है। चिराग ने कहा कि नीतीश भारत रत्न के काबिल हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि देश का सर्वोच्च सम्मान देने की एक प्रक्रिया होती है, जिसका पालन करना होता है। दरअसल, जेडीयू के वरीय नेता केसी त्यागी ने नीतीश को भारत रत्न दिलाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। हालांकि, पार्टी ने इससे किनारा कर लिया। वहीं, नीतीश सरकार में सीनियर मंत्री बिजेंद्र यादव ने इस मांग पर कहा कि इसमें बुरा क्या है।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को कहा कि जिस तरीके से पिछले दो दशक से मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने आगे बढ़ने का काम किया है, यकीकन वो इस अधिकार के काबिल हैं। भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान दिए जाने की एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया पूरी करते हुए जो काबिल होगा, उसको यह सम्मान दिया जाएगा।

केसी त्यागी की मांग से जेडीयू ने पल्ला झाड़ा

जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी द्वारा नीतीश को भारत रत्न देने की मांग का पार्टी ने किनारा कर लिया। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने शनिवार को कहा कि इससे पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने इसे केसी त्यागी का निजी बयान बताया और कहा कि वे पार्टी में हैं भी या नहीं, नेता और कार्यकर्ता नहीं जानते हैं।

इस मामले पर मंत्री बिजेंद्र यादव भी पार्टी स्टैंड के साथ खड़े दिखे। उन्होंने कहा कि केसी त्यागी जो कुछ भी बयान दे रहे हैं, ये उनके निजी विचार हैं। हालांकि, उन्होंने नीतीश को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन किया और कहा कि इसमें बुरा क्या है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने भी नीतीश को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन किया।

लेखक के बारे में

राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
