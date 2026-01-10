नीतीश भारत रत्न के काबिल- चिराग पासवान, KC त्यागी की मांग पर बिजेंद्र यादव बोले- इसमें बुरा क्या

संक्षेप: चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार भारत रत्न के काबिल हैं। वहीं, मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि इस मांग में बुरा क्या है। दरअसल, जेडीयू के वरीय नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न दिलाने की मांग करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिस पर सियासत गर्म है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पर राजनीति चरम पर है। केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इसका समर्थन कर दिया है। चिराग ने कहा कि नीतीश भारत रत्न के काबिल हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि देश का सर्वोच्च सम्मान देने की एक प्रक्रिया होती है, जिसका पालन करना होता है। दरअसल, जेडीयू के वरीय नेता केसी त्यागी ने नीतीश को भारत रत्न दिलाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। हालांकि, पार्टी ने इससे किनारा कर लिया। वहीं, नीतीश सरकार में सीनियर मंत्री बिजेंद्र यादव ने इस मांग पर कहा कि इसमें बुरा क्या है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को कहा कि जिस तरीके से पिछले दो दशक से मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने आगे बढ़ने का काम किया है, यकीकन वो इस अधिकार के काबिल हैं। भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान दिए जाने की एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया पूरी करते हुए जो काबिल होगा, उसको यह सम्मान दिया जाएगा।

केसी त्यागी की मांग से जेडीयू ने पल्ला झाड़ा जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी द्वारा नीतीश को भारत रत्न देने की मांग का पार्टी ने किनारा कर लिया। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने शनिवार को कहा कि इससे पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने इसे केसी त्यागी का निजी बयान बताया और कहा कि वे पार्टी में हैं भी या नहीं, नेता और कार्यकर्ता नहीं जानते हैं।