तेज प्रताप तीसरे नंबर पर, तेजस्वी की RJD को भी थर्ड रैंक; लालू पर फिर भारी नीतीश

तेज प्रताप तीसरे नंबर पर, तेजस्वी की RJD को भी थर्ड रैंक; लालू पर फिर भारी नीतीश

संक्षेप: कभी लालू यादव के साथी रहे नीतीश कुमार ने एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल को धूल चटा दी है। तेजस्वी यादव के लाख वादे और दावे के बाद भी राजद को चुनाव नतीजों में तीसरा रैंक मिला जबकि महुआ में तेज प्रताप यादव भी थर्ड रहे।

Fri, 14 Nov 2025 11:59 PM
लालू यादव के कभी साथी रहे नीतीश कुमार ने लालू और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के कार्यकाल को ‘जंगलराज’ बताकर सरकार बनाने के बाद सत्ता और जनता के बीच ऐसी पैठ बनाई है कि 20 साल बाद भी वो बिहार के किंग हैं और किसी को किंगमेकर तक नहीं बनने दे रहे। नीतीश कुमार ने गठबंधन बदल-बदलकर सत्ता में बने रहने की ऐसी राजनीति की है, जिसे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) चाहकर भी नहीं तोड़ पा रही है। बिहार के ताजा नतीजों ने भी ऐसा नंबर दिया है, जिसमें नीतीश मनपसंद सरकार बना सकते हैं। नीतीश ने इस चुनाव में लालू के दोनों बेटों को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। तेजस्वी की राजद विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, जबकि तेज प्रताप यादव महुआ सीट पर तीसरे नंबर पर रहकर हारे।

विधानसभा में बीजेपी पहली बार पार्टी नंबर एक बनी है। 2020 में 1 सीट के अंतर से राजद सबसे बड़ा दल बना, तब भाजपा 74 सीट जीती थी। इस विधानसभा में बीजेपी के 89 और जेडीयू के 85 विधायक पहुंचे हैं। राजद के 25 जो पिछली बार से 50 कम हो गए हैं। विधानसभा में बीजेपी और जेडीयू का सबसे बेहतर नंबर 2010 में आया था। तब जेडीयू 115 और बीजेपी 91 सीट जीती थी। राजद को उस चुनाव में 22 सीट मिली थी, जो उसके गठन के बाद सबसे निचली संख्या है। राजद इस बार लगभग उसी हालत में पहुंच गई है। जब विधानसभा सत्र चलेगा तो सदन में मौजूद राजद के एक-एक MLA पर सत्ता पक्ष के 8-8 विधायक होंगे। महागठबंधन को 35 सीट है तो उसके हर विधायक पर एनडीए के लगभग 7 लोग होंगे।

लालू यादव के परिवार से निकाले जाने के बाद जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) बनाकर खुद महुआ से लड़ने वाले तेज प्रताप यादव बुरी तरह हार गए हैं। तेज प्रताप तीसरे नंबर पर रहे, जबकि महुआ से ही वो पहली बार 2015 में विधायक बने थे। महुआ सीट से लड़ने की जिद में वो हसनपुर छोड़ यहां आए थे। महुआ से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-आर के संजय सिंह लगभग 45 हजार के अंतर से जीते हैं। महुआ में राजद के विधायक मुकेश रौशन, तेज प्रताप यादव और AIMIM के बच्चा राय आपस में सत्ता विरोधी के बंटवारे में फंस गए और तीन यादवों के बीच से एनडीए का राजपूत कैंडिडेट बड़े आराम से जीत गया।

जनता पार्टी से लोकदल और जनता दल तक की राजनीति में साथ रहे लालू और नीतीश के रास्ते जब अलग हुए तो नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाकर कई साल सड़क पर संघर्ष किया। राबड़ी के बाद जब नीतीश सत्ता में आए तो धीरे-धीरे बिहार में रहने, बिहार से गुजरने का अनुभव बदलने लगा। कानून-व्यवस्था में व्यापक सुधार को लेकर नीतीश को सुशासन बाबू के नाम से लोकप्रियता भी मिली। पिछले 20 साल में बिहार में सड़क से बिजली तक काफी काम हुआ है। शिक्षा व्यवस्था बिगड़ती गई लेकिन अस्पतालों में इंतजाम ठीक हुए। कई तरह की योजना से महिला और पिछड़ों की सहायता की गई। शराबबंदी और जीविका समूह के जरिए नीतीश ने महिलाओं के बड़े तबके को अपना बना लिया। नीतीश ने चुनाव प्रचार के दौरान लालू-राबड़ी के कार्यकाल को ही हथियार बनाकर लोगों को बार-बार उस दौर की याद दिलाई और बंपर सीटों की बरसात हो गई।

