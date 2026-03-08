Hindustan Hindi News
टी-20 वर्ल्ड कप में जीत पर नीतीश ने टीम इंडिया को दी बधाई; सूर्य यादव और ईशान किशन की तारीफ

Mar 08, 2026 11:55 pm IST
नीतीश कुमार ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम को इस जीत पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह ऐतिहासिक जीत पूरे देश के लिए गर्व और हर्ष का क्षण है।

India wins World Cricket Cup 2026: भारतीय क्रिकेट टीम को टी-20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को मात देकर टूर्नामेंट पर कब्जा कर लिया है। भारत की यह लगातार दूसरी जीत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस शानदार जीत के लिए टीम इंडिया को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नीतीश कुमार ने कप्तान सूर्य कुमार यादव और पटना के खिलाड़ी ईशान किशन की तारीफ की है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 96 रन से शिकस्त दी। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ट्वीट कर टीम इंडिया को वर्ल्ड क्रिकेट कप में तीसरी जीत की बधाई दी है।

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर नीतीश कुमार ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम को इस जीत पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह ऐतिहासिक जीत पूरे देश के लिए गर्व और हर्ष का क्षण है। खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, अनुशासन, समर्पण और टीम भावना से देश का नाम विश्व पटल पर रौशन किया है।

टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव जी सहित सभी खिलाड़ियों, कोच तथा सहयोगी स्टाफ को इस शानदार उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई। विशेष रूप से बिहार के लाल एवं अत्यंत प्रतिभाशाली खिलाड़ी ईशान किशन जी को भी मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

नीतीश कुमार ने विश्वास जताया है कि भारतीय टीम आगे भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन कर देश को गौरवान्वित करती रहेगी। उन्होंने सभी खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

रविवार को इंडिया की यह पहली वर्ल्ड कप जीत है। इससे पहले 2024 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था तब शनिवार था। लगातार दो जीत से भारत ने नया इतिहास रच दिया है। इससे पहले 2007 में भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था।

टीम इंडिया टॉस नहीं जीत पाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव के कैप्टेंसी वाली टीम इंडिया ने 256 रनों का टारगेट दिया। जवाबी बल्लेबाजी में न्यूजीलैंड की टीम 19 ओवर में 159 सिमट गई। इस जीत के साथ भारत तीन बार टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाला एकमात्र देश बन गया है। लगातार दो बार चैंपियनशीप का खिताब भी भारत के नाम कायम हो गया है।

टीम इंडिया के खिलाडी़ संजू सैमसन ने 46 बॉल पर 89 रनों की पारी खेली। शतक से मात्र 11 रन दूर रह गए। अभिषेक ने 21 गेंदों पर 52 रन बनाए। उन्होंने पांच चौके और तीन छक्के लगाए। ईशान किशन ने चार छक्के और चार चौकों की मदद से 25 बॉल में शानदार 54 रन जोड़े।

