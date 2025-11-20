Nitish Sarkar LJP R Mantri List: नीतीश कैबिनेट में चिराग की पार्टी से कौन, इन तीन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा

संक्षेप: Nitish Sarkar LJP R Mantri List: नीतीश कैबिनेट में लोजपा (आर) की हिस्सेदारी बढ़ने की चर्चा तेज है। राजू तिवारी, संजय पासवान और संजय सिंह मंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं।

Nitish Sarkar LJP R Mantri List: पटना में नई सरकार के गठन की गहमागहमी चरम पर है। गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के बीच राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में किस-किस को जगह मिलेगी। एनडीए ने इस चुनाव में 243 में से 202 सीटें जीतकर भारी जनादेश हासिल किया है, जिसमें भाजपा, जदयू, लोजपा (रामविलास), हम और रालोमा सभी सहयोगियों की अहम भूमिका रही। ऐसे में मंत्रिमंडल गठन को संतुलन, अनुभव और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी चर्चा है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) से कितने चेहरे इस बार नीतीश के कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे?

तीन नामों पर खूब चर्चा चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोजपा (रामविलास) ने इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 सीटों पर जीत हासिल की है और अब नई सरकार के मंत्रिमंडल में पार्टी की मजबूत हिस्सेदारी लगभग तय मानी जा रही है। एनडीए के भीतर चर्चा का केंद्र तीन प्रमुख नाम हैं, जिन्हें मंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इनमें पहले नंबर पर राजू तिवारी का नाम है जो लोजपा (आर) के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस बार गोविंदगंज से जीतकर आए हैं।

दूसरा बड़ा नाम संजय पासवान का है, जो पार्टी के प्रधान महासचिव हैं और बखरी सीट से विजयी हुए हैं। तीसरे दावेदार संजय सिंह माने जा रहे हैं, जिन्होंने महुआ विधानसभा से जीत दर्ज कर पार्टी की पकड़ को मजबूत किया है। एनडीए खेमे में सबसे अहम बात यह मानी जा रही है कि लोजपा (आर) का वोटबैंक और चुनावी प्रदर्शन दोनों ही साबित करते हैं कि इन चेहरों को मंत्री पद देकर चिराग पासवान की भूमिका और प्रभाव को नई सरकार में खास जगह दी जाएगी।