Nitish Ministers Dept List: HAM के संतोष सुमन को लघु जल संसाधन, RLM के दीपक कुशवाहा को पंचायती राज विभाग

Nitish Cabinet HAM-RLM Mantri Vibhag List: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की नई सरकार के 26 कैबिनेट मंत्रियों के बीच विभागों और मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया है। जीतनराम मांझी की HAM के कोटे से कैबिनेट मंत्री बने संतोष सुमन मांझी को लघु जल संसाधन विभाग मिला है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो के कोटे से मंत्री बने उनके बेटे दीपक कुशवाहा को पंचायती राज का जिम्मा दिया गया।
आपको जीतन मांझी की HAM और उपेंद्र कुशवाहा की RLM के कोटे से नीतीश की नई सरकार में एक-एक कैबिनेट मंत्री बने हैं। बिना चुनाव लड़े नीतीश के मंत्री बने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक कुशवाहा कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर चुके हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुके हैं। अब वह एमएनसी की नौकरी छोड़कर राजनीति में सक्रिय हो गए हैं।
बिहार में नीतीश सरकार में किस विभाग के मंत्री कौन? पूरी सूची पढ़ें
1-सम्राट चौधरी, बीजेपी: गृह मंत्रालय
2-विजय सिन्हा, बीजेपी: भूमि-राजस्व और खनन-भूतत्व मंत्रालय
3-विजय चौधरी, जेडीयू: जल संसाधन और भवन निर्माण मंत्रालय
4-बिजेंद्र यादव, जेडीयू: उर्जा मंत्रालय
5-श्रवण कुमार, जेडीयू: ग्रामीण विकास मंत्रालय
6-मंगल पांडे, बीजेपी: स्वास्थ्य और कानून मंत्रालय
7-दिलीप जायसवाल, जेडीयू, बीजेपी: उद्योग मंत्रालय
8-अशोक चौधरी, जेडीयू: ग्रामीण कार्य मंत्रालय
9-लेशी सिंह, जेडीयू: खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय
10-मदन सहनी, जेडीयू: समाज कल्याण मंत्रालय
11-नितिन नवीन, बीजेपी: पथ निर्माण और नगर विकास मंत्रालय
12-रामकृपाल यादव, बीजेपी: कृषि मंत्रालय
13-संतोष सुमन, हम: लघु जल संसाधन मंत्रालय
14-सुनील कुमार, जेडीयू: शिक्षा मंत्रालय
15-जमा खान, जेडीयू: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय
16-संजय टाइगर, बीजेपी: श्रम संसाधन मंत्रालय
17-अरुण शंकर प्रसाद, बीजेपी: कला, संस्कृति, युवा और पर्यटन मंत्रालय
18-सुरेन्द्र मेहता, बीजेपी: पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालय
19-नारायण प्रसाद, बीजेपी: आपदा प्रबंधन मंत्रालय
20-रमा निषाद, बीजेपी: पिछड़ा- पिछड़ा, अति पिछड़ा कल्याण मंत्रालय
21-लखेन्द्र रोशन, बीजेपी: एससी-एसटी कल्याण मंत्रालय
22-श्रेयसी सिंह, बीजेपी: खेल और आईटी मंत्रालय
23-प्रमोद कुमार, बीजेपी: सहकारिता मंत्रालय
24-संजय कुमार, लोजपा: गन्ना उद्योग मंत्रालय
25-संजय सिंह, लोजपा: पीएचईडी मंत्रालय
26-दीपक प्रकाश, रालोमो: पंचायती राज मंत्रालय
एनडीए की सहयोगी रालोमो 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जिसमें आरएलएम को बाजपट्टी, मधुबनी, सासाराम और दीनारा सीट से जीत मिली है। सासाराम से लड़ीं उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता ने 25 हजार के अधिक मार्जिन से और दिनारा में आलो कुमार सिंह ने 10834 वोट से सीट पर कब्जा जमाया।
वहीं जीतन राम मांझी की HAM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेटे संतोष सुमन मांझी दूसरी बार एनडीए सरकार में मंत्री बने हैं। इससे पहले भी उनके पास लघु जल संसाधन मंत्रालय था। मांझी की पार्टी 6 सीटों पर लड़ी और पांच सीटें जीती हैं।