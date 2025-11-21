Nitish Ministers Dept List: सम्राट चौधरी को गृह, विजय सिन्हा को भू-राजस्व विभाग मिला
नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग और दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भूमि राजस्व विभाग मिला है। 20 नवंबर को सीएम नीतीश के साथ 26 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली थी।
11-11Nitish Ministers Dept List: नीतीश कुमार की नई सरकार की कैबिनेट में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है । डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग और दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भूमि राजस्व और खनन विभाग मिला है। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी। जिसके अगले दिन यानी आज विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। एनडीए की पिछली सरकार में सम्राट चौधरी के वित्त विभाग था।
इससे पहले सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता भी चुना गया है। वे तारापुर विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। बिहार की एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर उनका ये दूसरा कार्यकाल है। जिसमें उनके पास सबसे अहम विभाग गह मंत्रालय है। वहीं दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा भाजपा विधायक दल के उपनेता चुने गए हैं। वे लखीसराय सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। उनका भी डिप्टी सीएम के तौर पर ये दूसरा कार्यकाल है।
बिहार में नीतीश सरकार में किस विभाग के मंत्री कौन, पूरी सूची पढ़ें
1-सम्राट चौधरी, बीजेपी: गृह मंत्रालय
2-विजय सिन्हा, बीजेपी: भूमि-राजस्व और खनन-भूतत्व मंत्रालय
3-विजय चौधरी, जेडीयू: जल संसाधन और भवन निर्माण मंत्रालय
4-बिजेंद्र यादव, जेडीयू: उर्जा मंत्रालय
5-श्रवण कुमार, जेडीयू: ग्रामीण विकास मंत्रालय
6-मंगल पांडे, बीजेपी: स्वास्थ्य और कानून मंत्रालय
7-दिलीप जायसवाल, जेडीयू, बीजेपी: उद्योग मंत्रालय
8-अशोक चौधरी, जेडीयू: ग्रामीण कार्य मंत्रालय
9-लेशी सिंह, जेडीयू: खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय
10-मदन सहनी, जेडीयू: समाज कल्याण मंत्रालय
11-नितिन नवीन, बीजेपी: पथ निर्माण और नगर विकास मंत्रालय
12-रामकृपाल यादव, बीजेपी: कृषि मंत्रालय
13-संतोष सुमन, हम: लघु जल संसाधन मंत्रालय
14-सुनील कुमार, जेडीयू: शिक्षा मंत्रालय
15-जमा खान, जेडीयू: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय
16-संजय टाइगर, बीजेपी: श्रम संसाधन मंत्रालय
17-अरुण शंकर प्रसाद, बीजेपी: कला, संस्कृति, युवा और पर्यटन मंत्रालय
18-सुरेन्द्र मेहता, बीजेपी: पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालय
19-नारायण प्रसाद, बीजेपी: आपदा प्रबंधन मंत्रालय
20-रमा निषाद, बीजेपी: पिछड़ा- पिछड़ा, अति पिछड़ा कल्याण मंत्रालय
21-लखेन्द्र रोशन, बीजेपी: एससी-एसटी कल्याण मंत्रालय
22- श्रेयसी सिंह, बीजेपी: खेल और आईटी मंत्रालय
23-प्रमोद कुमार, बीजेपी: सहकारिता मंत्रालय
24-संजय कुमार, लोजपा: गन्ना उद्योग मंत्रालय
25-संजय सिंह, लोजपा: पीएचईडी मंत्रालय
26-दीपक प्रकाश, रालोमो: पंचायती राज मंत्रालय