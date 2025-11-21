नीतीश कैबिनेट में LJPR के मंत्रियों को मिला विभाग, संजय सिंह को PHED तो संजय पासवान को गन्ना विभाग मिला

संक्षेप: Nitish Cabinet LJP Mantri Vibhag List: नीतीश कुमार ने मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा कर दिया है। लोजपा कोटे से संजय सिंह को पीएचईडी तो संजय पासवान को गन्ना उद्योग विभाग दिया गया है।

Fri, 21 Nov 2025 05:28 PM

Nitish Cabinet LJP Mantri Vibhag List: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की नई सरकार के 26 कैबिनेट मंत्रियों के बीच विभागों और मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर कोटे से संजय सिंह को पीएचईडी विभाग का जिम्मा मिला है, जबकि लोजपा के ही दूसरे मंत्री संजय पासवान को गन्ना उद्योग मंत्रालय के मंत्री बनाए गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

संजय सिंह वैशाली के महुआ विधानसभा के विधायक हैं। उन्होंने राजद के मुकेश कुमार रोशन को हराया। महुआ से लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव खड़े थे। उन्हें तीसरा स्थान मिला। संजय पासवान बेगूसराय के बखरी विधानसभा से विधायक हैं।

संजय कुमार पासवान ग्रेजुएट हैं। वह बेगूसराय पोखरिया के स्थायी निवासी हैं। बखरी विधानसभा का सीट आरक्षित होने के कारण लोजपा रामविलास के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़े और 17000 से अधिक मतों से प्रतिद्वंदी उम्मीदवार सूर्यकांत पासवान को पराजित कर विजय प्राप्त किया। उन्हें मंत्री बना दिया गया।

बिहार में नीतीश सरकार में अन्य मंत्रियों की विभाग के साथ लिस्ट

सम्राट चौधरी, बीजेपी: गृह मंत्रालय

विजय सिन्हा, बीजेपी: भूमि-राजस्व और खनन-भूतत्व मंत्रालय

विजय चौधरी, जेडीयू: जल संसाधन और भवन निर्माण मंत्रालय

बिजेंद्र यादव, जेडीयू: उर्जा मंत्रालय

श्रवण कुमार, जेडीयू: ग्रामीण विकास मंत्रालय

मंगल पांडे, बीजेपी: स्वास्थ्य और कानून मंत्रालय

दिलीप जायसवाल, जेडीयू, बीजेपी: उद्योग मंत्रालय

अशोक चौधरी, जेडीयू: ग्रामीण कार्य मंत्रालय

लेशी सिंह, जेडीयू: खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय

मदन सहनी, जेडीयू: समाज कल्याण मंत्रालय

नितिन नवीन, बीजेपी: पथ निर्माण और नगर विकास मंत्रालय

रामकृपाल यादव, बीजेपी: कृषि मंत्रालय

संतोष सुमन, हम: लघु जल संसाधन मंत्रालय

सुनील कुमार, जेडीयू: शिक्षा मंत्रालय

जमा खान, जेडीयू: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय

संजय टाइगर, बीजेपी: श्रम संसाधन मंत्रालय

अरुण शंकर प्रसाद, बीजेपी: कला, संस्कृति, युवा और पर्यटन मंत्रालय

सुरेन्द्र मेहता, बीजेपी: पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालय

नारायण प्रसाद, बीजेपी: आपदा प्रबंधन मंत्रालय

रमा निषाद, बीजेपी: पिछड़ा- पिछड़ा, अति पिछड़ा कल्याण मंत्रालय

लखेन्द्र रोशन, बीजेपी: एससी-एसटी कल्याण मंत्रालय

श्रेयसी सिंह, बीजेपी: खेल और आईटी मंत्रालय

प्रमोद कुमार, बीजेपी: सहकारिता मंत्रालय