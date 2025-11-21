बिहार में BJP के सम्राट चौधरी बने गृह मंत्री, नीतीश ने सुशील मोदी को भी कभी होम नहीं दिया था
Nitish Cabinet Ministers Department: नीतीश कुमार ने बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बिहार का होम मिनिस्टर बना दिया है। नीतीश ने भाजपा के सबसे लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे अपने मित्र सुशील मोदी को भी कभी होम नहीं दिया था।
Nitish Cabinet Ministers Department Allocation: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल के 26 मंत्रियों के बीच विभाग और मंत्रालय का बंटवारा कर दिया है। बिहार एनडीए के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को गृह मंत्रालय की बागडोर दी गई है। होम मिनिस्टर बने हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी इस प्रोमोशन के साथ राज्य में भाजपा के अब तक के सबसे ताकतवर नेता बन गए हैं। नीतीश के सबसे लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे और उनके मित्र सुशील कुमार मोदी को भी कभी गृहमंत्री नहीं बनाया गया था।
बिहार में नीतीश सरकार में किस विभाग के मंत्री कौन, पूरी सूची
|नाम
|पद
|पार्टी
|विभाग 01
|विभाग 02
|नीतीश कुमार
|मुख्यमंत्री
|जेडीयू
|घोषणा नहीं
|सम्राट चौधरी
|डिप्टी सीएम
|बीजेपी
|गृह
|विजय कुमार सिन्हा
|डिप्टी सीएम
|बीजेपी
|भूमि, राजस्व
|खान, भूतत्व
|विजय कुमार चौधरी
|मंत्री
|जेडीयू
|जल संसाधन
|भवन निर्माण
|बिजेंद्र प्रसाद यादव
|मंत्री
|जेडीयू
|ऊर्जा
|श्रवण कुमार
|मंत्री
|जेडीयू
|ग्रामीण विकास
|मंगल पांडेय
|मंत्री
|बीजेपी
|स्वास्थ्य
|कानून
|दिलीप जायसवाल
|मंत्री
|बीजेपी
|उद्योग
|अशोक चौधरी
|मंत्री
|जेडीयू
|ग्रामीण कार्य
|लेशी सिंह
|मंत्री
|जेडीयू
|खाद्य, उपभोक्ता
|मदन साहनी
|मंत्री
|जेडीयू
|समाज कल्याण
|नितिन नबीन
|मंत्री
|बीजेपी
|पथ निर्माण
|नगर विकास
|रामकृपाल यादव
|मंत्री
|बीजेपी
|कृषि
|संतोष सुमन
|मंत्री
|हम
|लघु जल संसाधन
|सुनील कुमार
|मंत्री
|जेडीयू
|शिक्षा
|जमा खान
|मंत्री
|जेडीयू
|अल्पसंख्यक कल्याण
|संजय सिंह टाइगर
|मंत्री
|बीजेपी
|श्रम संसाधन
|अरुण शंकर प्रसाद
|मंत्री
|बीजेपी
|पर्यटन
|कला, संस्कृति, युवा
|सुरेंद्र मेहता
|मंत्री
|बीजेपी
|पशु, मत्स्य धन
|नारायण प्रसाद
|मंत्री
|बीजेपी
|आपदा प्रबंधन
|रमा निषाद
|मंत्री
|बीजेपी
|पिछड़ा कल्याण
|लखेंद्र कुमार रौशन
|मंत्री
|बीजेपी
|एससी एसटी कल्याण
|श्रेयसी सिंह
|मंत्री
|बीजेपी
|खेल
|आईटी
|प्रमोद कुमार
|मंत्री
|बीजेपी
|सहकारिता
|संजय पासवान
|मंत्री
|लोजपा
|गन्ना उद्योग
|संजय कुमार सिंह
|मंत्री
|लोजपा
|पीएचईडी
|दीपक प्रकाश
|मंत्री
|रालोमो
|पंचायती राज
नीतीश कैबिनेट में 9 पद खाली; जदयू, भाजपा और चिराग कोटे से अब कितने मंत्री और बनेंगे?
नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की 8वीं सरकार का गुरुवार को शपथ ग्रहण हुआ था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे। सरकार में नीतीश के अलावा 26 मंत्री हैं। नीतीश ने जेडीयू की बैठक में कहा था कि खरमास के बाद कैबिनेट विस्तार होगा। मौजूदा मंत्रिमंडल में सीएम समेत बीजेपी के 14, जेडीयू के 9, लोजपा-रा के 2, हम और रालोमो के 1-1 मंत्री शामिल हैं। 9 और मंत्री बनाने की जगह है, जिसमें जेडीयू की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होगी।