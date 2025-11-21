Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsNitish Cabinet Ministers Department Portfolio allocation discussions hint CM keeps Home BJP gets Vidhan Sabha Speaker
बिहार में BJP के सम्राट चौधरी बने गृह मंत्री, नीतीश ने सुशील मोदी को भी कभी होम नहीं दिया था

बिहार में BJP के सम्राट चौधरी बने गृह मंत्री, नीतीश ने सुशील मोदी को भी कभी होम नहीं दिया था

संक्षेप:

Nitish Cabinet Ministers Department: नीतीश कुमार ने बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बिहार का होम मिनिस्टर बना दिया है। नीतीश ने भाजपा के सबसे लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे अपने मित्र सुशील मोदी को भी कभी होम नहीं दिया था।

Fri, 21 Nov 2025 06:15 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Nitish Cabinet Ministers Department Allocation: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल के 26 मंत्रियों के बीच विभाग और मंत्रालय का बंटवारा कर दिया है। बिहार एनडीए के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को गृह मंत्रालय की बागडोर दी गई है। होम मिनिस्टर बने हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी इस प्रोमोशन के साथ राज्य में भाजपा के अब तक के सबसे ताकतवर नेता बन गए हैं। नीतीश के सबसे लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे और उनके मित्र सुशील कुमार मोदी को भी कभी गृहमंत्री नहीं बनाया गया था।

बिहार में नीतीश सरकार में किस विभाग के मंत्री कौन, पूरी सूची

नामपदपार्टीविभाग 01विभाग 02
नीतीश कुमारमुख्यमंत्रीजेडीयूघोषणा नहीं
सम्राट चौधरीडिप्टी सीएमबीजेपीगृह
विजय कुमार सिन्हाडिप्टी सीएमबीजेपीभूमि, राजस्वखान, भूतत्व
विजय कुमार चौधरीमंत्रीजेडीयूजल संसाधनभवन निर्माण
बिजेंद्र प्रसाद यादवमंत्रीजेडीयूऊर्जा
श्रवण कुमारमंत्रीजेडीयूग्रामीण विकास
मंगल पांडेयमंत्रीबीजेपीस्वास्थ्यकानून
दिलीप जायसवालमंत्रीबीजेपीउद्योग
अशोक चौधरीमंत्रीजेडीयूग्रामीण कार्य
लेशी सिंहमंत्रीजेडीयूखाद्य, उपभोक्ता
मदन साहनीमंत्रीजेडीयूसमाज कल्याण
नितिन नबीनमंत्रीबीजेपीपथ निर्माणनगर विकास
रामकृपाल यादवमंत्रीबीजेपीकृषि
संतोष सुमनमंत्रीहमलघु जल संसाधन
सुनील कुमारमंत्रीजेडीयूशिक्षा
जमा खानमंत्रीजेडीयूअल्पसंख्यक कल्याण
संजय सिंह टाइगरमंत्रीबीजेपीश्रम संसाधन
अरुण शंकर प्रसादमंत्रीबीजेपीपर्यटनकला, संस्कृति, युवा
सुरेंद्र मेहतामंत्रीबीजेपीपशु, मत्स्य धन
नारायण प्रसादमंत्रीबीजेपीआपदा प्रबंधन
रमा निषादमंत्रीबीजेपीपिछड़ा कल्याण
लखेंद्र कुमार रौशनमंत्रीबीजेपीएससी एसटी कल्याण
श्रेयसी सिंहमंत्रीबीजेपीखेलआईटी
प्रमोद कुमारमंत्रीबीजेपीसहकारिता
संजय पासवानमंत्रीलोजपागन्ना उद्योग
संजय कुमार सिंहमंत्रीलोजपापीएचईडी
दीपक प्रकाशमंत्रीरालोमोपंचायती राज
नीतीश कुमार, जेडीयू- अभी स्पष्ट नहीं

सम्राट चौधरी, बीजेपी: गृह मंत्रालय

विजय सिन्हा, बीजेपी: भूमि-राजस्व और खनन-भूतत्व मंत्रालय

विजय चौधरी, जेडीयू: जल संसाधन और भवन निर्माण मंत्रालय

बिजेंद्र यादव, जेडीयू: उर्जा मंत्रालय

श्रवण कुमार, जेडीयू: ग्रामीण विकास मंत्रालय

मंगल पांडे, बीजेपी: स्वास्थ्य और कानून मंत्रालय

दिलीप जायसवाल, जेडीयू, बीजेपी: उद्योग मंत्रालय

अशोक चौधरी, जेडीयू: ग्रामीण कार्य मंत्रालय

लेशी सिंह, जेडीयू: खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय

मदन सहनी, जेडीयू: समाज कल्याण मंत्रालय

नितिन नवीन, बीजेपी: पथ निर्माण और नगर विकास मंत्रालय

रामकृपाल यादव, बीजेपी: कृषि मंत्रालय

संतोष सुमन, हम: लघु जल संसाधन मंत्रालय

सुनील कुमार, जेडीयू: शिक्षा मंत्रालय

जमा खान, जेडीयू: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय

संजय टाइगर, बीजेपी: श्रम संसाधन मंत्रालय

अरुण शंकर प्रसाद, बीजेपी: कला, संस्कृति, युवा और पर्यटन मंत्रालय

सुरेन्द्र मेहता, बीजेपी: पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालय

नारायण प्रसाद, बीजेपी: आपदा प्रबंधन मंत्रालय

रमा निषाद, बीजेपी: पिछड़ा- पिछड़ा, अति पिछड़ा कल्याण मंत्रालय

लखेन्द्र रोशन, बीजेपी: एससी-एसटी कल्याण मंत्रालय

श्रेयसी सिंह, बीजेपी: खेल और आईटी मंत्रालय

प्रमोद कुमार, बीजेपी: सहकारिता मंत्रालय

संजय कुमार, लोजपा: गन्ना उद्योग मंत्रालय

संजय सिंह, लोजपा: पीएचईडी मंत्रालय

दीपक प्रकाश, रालोमो: पंचायती राज मंत्रालय

नीतीश कैबिनेट में 9 पद खाली; जदयू, भाजपा और चिराग कोटे से अब कितने मंत्री और बनेंगे?

नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की 8वीं सरकार का गुरुवार को शपथ ग्रहण हुआ था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे। सरकार में नीतीश के अलावा 26 मंत्री हैं। नीतीश ने जेडीयू की बैठक में कहा था कि खरमास के बाद कैबिनेट विस्तार होगा। मौजूदा मंत्रिमंडल में सीएम समेत बीजेपी के 14, जेडीयू के 9, लोजपा-रा के 2, हम और रालोमो के 1-1 मंत्री शामिल हैं। 9 और मंत्री बनाने की जगह है, जिसमें जेडीयू की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होगी।

