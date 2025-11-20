नीतीश कैबिनेट के आधे मंत्री मगध, मिथिला और अंग से; तिरहुत, सीमांचल, शाहाबाद, कोसी, चंपारण पीछे
संक्षेप: Nitish Cabinet Ministers List Region Equation: नीतीश कुमार की नई सरकार में सीएम समेत 27 मंत्रियों में आधे से ज्यादा मिनिस्टर पद मगध, मिथिला और अंग इलाके के नेताओं को मिला है। सीएम मगध और दोनों डिप्टी सीएम अंग से हैं।
Nitish Cabinet Ministers List Region Equation: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए की नई सरकार के कैबिनेट में सीएम समेत मंत्री बने 27 नेताओं में मगध इलाके का बोलबाला है। मगध, मिथिला और अंग क्षेत्र को सीएम समेत 14 मंत्री मिले हैं। आधे से ज्यादा पद झटकने वाले इन तीन इलाकों में सीएम नीतीश का मगध रीजन और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का अंग का एरिया भी शामिल है। तिरहुत इलाका तीसरे नंबर पर है, जिसको 4 मंत्री मिले हैं। सबसे कम 1 मंत्री कोसी को मिला है। इसके अलावा सभी क्षेत्रों से कम से कम 2-2 मंत्री बनाए गए हैं।
49 सीटों वाले मगध को सीएम नीतीश कुमार समेत 6 मंत्री मिले हैं। 37 सीट वाले मिथिला को 5, 28 सीट वाले तिरहुत को 4, 21 सीट वाले अंग को 3, 24 सीट वाले सीमांचल, 24 सीट वाले सारण, 22 सीट वाले शाहाबाद और 21 सीट वाले चंपारण को 2-2 मिनिस्टर मिले हैं। 17 सीट वाले कोसी इलाके को 1 मंत्री मिला है। नीचे देखिए, नीतीश के मंत्रिमंडल में किस इलाके से कौन मंत्री बने हैं।
|नाम
|पद
|पार्टी
|क्षेत्र
|नीतीश कुमार
|मुख्यमंत्री
|जेडीयू
|मगध
|सम्राट चौधरी
|उप-मुख्यमंत्री
|बीजेपी
|अंग
|विजय कुमार सिन्हा
|उप-मुख्यमंत्री
|बीजेपी
|अंग
|विजय कुमार चौधरी
|मंत्री
|जेडीयू
|मिथिला
|बिजेंद्र प्रसाद यादव
|मंत्री
|जेडीयू
|कोसी
|श्रवण कुमार
|मंत्री
|जेडीयू
|मगध
|मंगल पांडेय
|मंत्री
|बीजेपी
|सारण
|दिलीप जायसवाल
|मंत्री
|बीजेपी
|सीमांचल
|अशोक चौधरी
|मंत्री
|जेडीयू
|मगध
|लेशी सिंह
|मंत्री
|जेडीयू
|सीमांचल
|मदन साहनी
|मंत्री
|जेडीयू
|मिथिला
|नितिन नबीन
|मंत्री
|बीजेपी
|मगध
|रामकृपाल यादव
|मंत्री
|बीजेपी
|मगध
|संतोष सुमन
|मंत्री
|हम
|मगध
|सुनील कुमार
|मंत्री
|जेडीयू
|सारण
|जमा खान
|मंत्री
|जेडीयू
|शाहाबाद
|संजय सिंह टाइगर
|मंत्री
|बीजेपी
|शाहाबाद
|अरुण शंकर प्रसाद
|मंत्री
|बीजेपी
|मिथिला
|सुरेंद्र मेहता
|मंत्री
|बीजेपी
|मिथिला
|नारायण प्रसाद
|मंत्री
|बीजेपी
|चंपारण
|रमा निषाद
|मंत्री
|बीजेपी
|तिरहुत
|लखेंद्र कुमार रौशन
|मंत्री
|बीजेपी
|तिरहुत
|श्रेयसी सिंह
|मंत्री
|बीजेपी
|अंग
|प्रमोद कुमार
|मंत्री
|बीजेपी
|चंपारण
|संजय पासवान
|मंत्री
|लोजपा-आर
|मिथिला
|संजय कुमार सिंह
|मंत्री
|लोजपा-आर
|तिरहुत
|दीपक प्रकाश
|मंत्री
|रालोमो
|तिरहुत