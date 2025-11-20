Hindustan Hindi News
Nitish Cabinet Ministers List Region break up Magadh Mithila Anga gots half mantri Tirhut Shahabad Seemanchal Champaran
नीतीश कैबिनेट के आधे मंत्री मगध, मिथिला और अंग से; तिरहुत, सीमांचल, शाहाबाद, कोसी, चंपारण पीछे

नीतीश कैबिनेट के आधे मंत्री मगध, मिथिला और अंग से; तिरहुत, सीमांचल, शाहाबाद, कोसी, चंपारण पीछे

संक्षेप: Nitish Cabinet Ministers List Region Equation: नीतीश कुमार की नई सरकार में सीएम समेत 27 मंत्रियों में आधे से ज्यादा मिनिस्टर पद मगध, मिथिला और अंग इलाके के नेताओं को मिला है। सीएम मगध और दोनों डिप्टी सीएम अंग से हैं।

Thu, 20 Nov 2025 02:40 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान
Nitish Cabinet Ministers List Region Equation: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए की नई सरकार के कैबिनेट में सीएम समेत मंत्री बने 27 नेताओं में मगध इलाके का बोलबाला है। मगध, मिथिला और अंग क्षेत्र को सीएम समेत 14 मंत्री मिले हैं। आधे से ज्यादा पद झटकने वाले इन तीन इलाकों में सीएम नीतीश का मगध रीजन और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का अंग का एरिया भी शामिल है। तिरहुत इलाका तीसरे नंबर पर है, जिसको 4 मंत्री मिले हैं। सबसे कम 1 मंत्री कोसी को मिला है। इसके अलावा सभी क्षेत्रों से कम से कम 2-2 मंत्री बनाए गए हैं।

49 सीटों वाले मगध को सीएम नीतीश कुमार समेत 6 मंत्री मिले हैं। 37 सीट वाले मिथिला को 5, 28 सीट वाले तिरहुत को 4, 21 सीट वाले अंग को 3, 24 सीट वाले सीमांचल, 24 सीट वाले सारण, 22 सीट वाले शाहाबाद और 21 सीट वाले चंपारण को 2-2 मिनिस्टर मिले हैं। 17 सीट वाले कोसी इलाके को 1 मंत्री मिला है। नीचे देखिए, नीतीश के मंत्रिमंडल में किस इलाके से कौन मंत्री बने हैं।

नामपदपार्टीक्षेत्र
नीतीश कुमारमुख्यमंत्रीजेडीयूमगध
सम्राट चौधरीउप-मुख्यमंत्रीबीजेपीअंग
विजय कुमार सिन्हाउप-मुख्यमंत्रीबीजेपीअंग
विजय कुमार चौधरीमंत्रीजेडीयूमिथिला
बिजेंद्र प्रसाद यादवमंत्रीजेडीयूकोसी
श्रवण कुमारमंत्रीजेडीयूमगध
मंगल पांडेयमंत्रीबीजेपीसारण
दिलीप जायसवालमंत्रीबीजेपीसीमांचल
अशोक चौधरीमंत्रीजेडीयूमगध
लेशी सिंहमंत्रीजेडीयूसीमांचल
मदन साहनीमंत्रीजेडीयूमिथिला
नितिन नबीनमंत्रीबीजेपीमगध
रामकृपाल यादवमंत्रीबीजेपीमगध
संतोष सुमनमंत्रीहममगध
सुनील कुमारमंत्रीजेडीयूसारण
जमा खानमंत्रीजेडीयूशाहाबाद
संजय सिंह टाइगरमंत्रीबीजेपीशाहाबाद
अरुण शंकर प्रसादमंत्रीबीजेपीमिथिला
सुरेंद्र मेहतामंत्रीबीजेपीमिथिला
नारायण प्रसादमंत्रीबीजेपीचंपारण
रमा निषादमंत्रीबीजेपीतिरहुत
लखेंद्र कुमार रौशनमंत्रीबीजेपीतिरहुत
श्रेयसी सिंहमंत्रीबीजेपीअंग
प्रमोद कुमारमंत्रीबीजेपीचंपारण
संजय पासवानमंत्रीलोजपा-आरमिथिला
संजय कुमार सिंहमंत्रीलोजपा-आरतिरहुत
दीपक प्रकाशमंत्रीरालोमोतिरहुत
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Nitish Kumar Nitish Government Bihar Government अन्य..
