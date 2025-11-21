Hindustan Hindi News
Nitish Cabinet Ministers Department List CM keeps home Samrat got Finance know BJP JDU LJP HAM RLM Mantri Vibhag Soochi
नीतीश ने बांटे विभाग, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने; BJP, JDU, LJP, HAM, RLM को कौन-कौन से मंत्रालय?

नीतीश ने बांटे विभाग, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने; BJP, JDU, LJP, HAM, RLM को कौन-कौन से मंत्रालय?

संक्षेप:

Bihar Nitish Cabinet Ministers Department List: नीतीश कुमार ने 26 मंत्रियों को विभाग बांट दिए हैं। नीतीश ने सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया है। भाजपा, जदयू, लोजपा, हम और रालोमो को मिले मंत्रालय की सूची।

Fri, 21 Nov 2025 07:46 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल के 26 कैबिनेट मंत्रियों को विभाग बांट दिया है। बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृहमंत्री बनाया गया है। पिछले 20 साल में नीतीश ने कभी एनडीए या महागठबंधन सरकार में अपने अलावा किसी को गृह विभाग नहीं दिया था। इस प्रोमोशन के साथ सम्राट चौधरी बिहार में भाजपा के सबसे कद्दावर नेता बन गए हैं। होम मिनिस्टर के तौर पर सम्राट चौधरी ने दिवंगत भाजपा नेता सुशील मोदी को भी पीछे छोड़ दिया है, जो सबसे लंबे समय तक नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रहे, लेकिन उनको भी कभी होम डिपार्टमेंट नहीं मिला था। बीजेपी के दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व और खान एवं भूतत्व विभाग का मंत्री बनाया गया है।

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बिहार के नए उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। कई पुराने मंत्रियों के पास पहले वाले विभाग ही हैं, जिनमें ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेशी सिंह वगैरह शामिल हैं। विजय चौधरी के पास जल संसाधन विभाग जारी रखा गया है। नए मंत्रियों में रामकृपाल यादव को कृषि, श्रेयसी सिंह को खेल और आईटी, संजय सिंह टाइगर को श्रम संसाधन, संजय पासवान को गन्ना उद्योग, संजय कुमार सिंह को पीएचईडी, लखेंद्र रौशन को एससी एसटी कल्याण, रमा निषाद को पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण, दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग मिला है।

नामपदपार्टीविभाग 01विभाग 02
नीतीश कुमारमुख्यमंत्रीजेडीयूघोषणा नहीं
सम्राट चौधरीडिप्टी सीएमबीजेपीगृह
विजय कुमार सिन्हाडिप्टी सीएमबीजेपीभूमि, राजस्वखान, भूतत्व
विजय कुमार चौधरीमंत्रीजेडीयूजल संसाधनभवन निर्माण
बिजेंद्र प्रसाद यादवमंत्रीजेडीयूऊर्जा
श्रवण कुमारमंत्रीजेडीयूग्रामीण विकास
मंगल पांडेयमंत्रीबीजेपीस्वास्थ्यकानून
दिलीप जायसवालमंत्रीबीजेपीउद्योग
अशोक चौधरीमंत्रीजेडीयूग्रामीण कार्य
लेशी सिंहमंत्रीजेडीयूखाद्य, उपभोक्ता
मदन साहनीमंत्रीजेडीयूसमाज कल्याण
नितिन नबीनमंत्रीबीजेपीपथ निर्माणनगर विकास
रामकृपाल यादवमंत्रीबीजेपीकृषि
संतोष सुमनमंत्रीहमलघु जल संसाधन
सुनील कुमारमंत्रीजेडीयूशिक्षा
जमा खानमंत्रीजेडीयूअल्पसंख्यक कल्याण
संजय सिंह टाइगरमंत्रीबीजेपीश्रम संसाधन
अरुण शंकर प्रसादमंत्रीबीजेपीपर्यटनकला, संस्कृति, युवा
सुरेंद्र मेहतामंत्रीबीजेपीपशु, मत्स्य धन
नारायण प्रसादमंत्रीबीजेपीआपदा प्रबंधन
रमा निषादमंत्रीबीजेपीपिछड़ा कल्याण
लखेंद्र कुमार रौशनमंत्रीबीजेपीएससी एसटी कल्याण
श्रेयसी सिंहमंत्रीबीजेपीखेलआईटी
प्रमोद कुमारमंत्रीबीजेपीसहकारिता
संजय पासवानमंत्रीलोजपागन्ना उद्योग
संजय कुमार सिंहमंत्रीलोजपापीएचईडी
दीपक प्रकाशमंत्रीरालोमोपंचायती राज
नीतीश कुमार ने 26 मंत्रियों के साथ गुरुवार को मंत्रिमंडल का गठन किया था। गांधी मैदान में शपथ लेने वाले मंत्रियों में सीएम समेत बीजेपी के 14, जेडीयू के 9, लोजपा-आर के 2, हम और रालोमो के 1-1 मिनिस्टर शामिल थे। बिहार चुनाव के नतीजों में 243 में से 202 सीटें जीतकर एनडीए गठबंधन ने दो तिहाई से भी ज्यादा बहुमत हासिल किया है। विपक्षी महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट गया, जिसमें मुख्य विपक्षी दल राजद के 25 विधायक भी शामिल हैं।

