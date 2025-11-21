नीतीश ने बांटे विभाग, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने; BJP, JDU, LJP, HAM, RLM को कौन-कौन से मंत्रालय?
Bihar Nitish Cabinet Ministers Department List: नीतीश कुमार ने 26 मंत्रियों को विभाग बांट दिए हैं। नीतीश ने सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया है। भाजपा, जदयू, लोजपा, हम और रालोमो को मिले मंत्रालय की सूची।
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल के 26 कैबिनेट मंत्रियों को विभाग बांट दिया है। बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृहमंत्री बनाया गया है। पिछले 20 साल में नीतीश ने कभी एनडीए या महागठबंधन सरकार में अपने अलावा किसी को गृह विभाग नहीं दिया था। इस प्रोमोशन के साथ सम्राट चौधरी बिहार में भाजपा के सबसे कद्दावर नेता बन गए हैं। होम मिनिस्टर के तौर पर सम्राट चौधरी ने दिवंगत भाजपा नेता सुशील मोदी को भी पीछे छोड़ दिया है, जो सबसे लंबे समय तक नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रहे, लेकिन उनको भी कभी होम डिपार्टमेंट नहीं मिला था। बीजेपी के दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व और खान एवं भूतत्व विभाग का मंत्री बनाया गया है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बिहार के नए उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। कई पुराने मंत्रियों के पास पहले वाले विभाग ही हैं, जिनमें ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेशी सिंह वगैरह शामिल हैं। विजय चौधरी के पास जल संसाधन विभाग जारी रखा गया है। नए मंत्रियों में रामकृपाल यादव को कृषि, श्रेयसी सिंह को खेल और आईटी, संजय सिंह टाइगर को श्रम संसाधन, संजय पासवान को गन्ना उद्योग, संजय कुमार सिंह को पीएचईडी, लखेंद्र रौशन को एससी एसटी कल्याण, रमा निषाद को पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण, दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग मिला है।
|नाम
|पद
|पार्टी
|विभाग 01
|विभाग 02
|नीतीश कुमार
|मुख्यमंत्री
|जेडीयू
|घोषणा नहीं
|सम्राट चौधरी
|डिप्टी सीएम
|बीजेपी
|गृह
|विजय कुमार सिन्हा
|डिप्टी सीएम
|बीजेपी
|भूमि, राजस्व
|खान, भूतत्व
|विजय कुमार चौधरी
|मंत्री
|जेडीयू
|जल संसाधन
|भवन निर्माण
|बिजेंद्र प्रसाद यादव
|मंत्री
|जेडीयू
|ऊर्जा
|श्रवण कुमार
|मंत्री
|जेडीयू
|ग्रामीण विकास
|मंगल पांडेय
|मंत्री
|बीजेपी
|स्वास्थ्य
|कानून
|दिलीप जायसवाल
|मंत्री
|बीजेपी
|उद्योग
|अशोक चौधरी
|मंत्री
|जेडीयू
|ग्रामीण कार्य
|लेशी सिंह
|मंत्री
|जेडीयू
|खाद्य, उपभोक्ता
|मदन साहनी
|मंत्री
|जेडीयू
|समाज कल्याण
|नितिन नबीन
|मंत्री
|बीजेपी
|पथ निर्माण
|नगर विकास
|रामकृपाल यादव
|मंत्री
|बीजेपी
|कृषि
|संतोष सुमन
|मंत्री
|हम
|लघु जल संसाधन
|सुनील कुमार
|मंत्री
|जेडीयू
|शिक्षा
|जमा खान
|मंत्री
|जेडीयू
|अल्पसंख्यक कल्याण
|संजय सिंह टाइगर
|मंत्री
|बीजेपी
|श्रम संसाधन
|अरुण शंकर प्रसाद
|मंत्री
|बीजेपी
|पर्यटन
|कला, संस्कृति, युवा
|सुरेंद्र मेहता
|मंत्री
|बीजेपी
|पशु, मत्स्य धन
|नारायण प्रसाद
|मंत्री
|बीजेपी
|आपदा प्रबंधन
|रमा निषाद
|मंत्री
|बीजेपी
|पिछड़ा कल्याण
|लखेंद्र कुमार रौशन
|मंत्री
|बीजेपी
|एससी एसटी कल्याण
|श्रेयसी सिंह
|मंत्री
|बीजेपी
|खेल
|आईटी
|प्रमोद कुमार
|मंत्री
|बीजेपी
|सहकारिता
|संजय पासवान
|मंत्री
|लोजपा
|गन्ना उद्योग
|संजय कुमार सिंह
|मंत्री
|लोजपा
|पीएचईडी
|दीपक प्रकाश
|मंत्री
|रालोमो
|पंचायती राज
नीतीश कुमार ने 26 मंत्रियों के साथ गुरुवार को मंत्रिमंडल का गठन किया था। गांधी मैदान में शपथ लेने वाले मंत्रियों में सीएम समेत बीजेपी के 14, जेडीयू के 9, लोजपा-आर के 2, हम और रालोमो के 1-1 मिनिस्टर शामिल थे। बिहार चुनाव के नतीजों में 243 में से 202 सीटें जीतकर एनडीए गठबंधन ने दो तिहाई से भी ज्यादा बहुमत हासिल किया है। विपक्षी महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट गया, जिसमें मुख्य विपक्षी दल राजद के 25 विधायक भी शामिल हैं।