होम नीतीश के पास, हाउस BJP को; मंत्रियों के विभाग बंटवारे से पहले क्या है चर्चा?
Nitish Cabinet Ministers Department Allocation Awaited: सरकार गठन के 24 घंटे बाद भी नीतीश कैबिनेट के 26 मंत्रियों के बीच विभाग बंटवारे का इंतजार है। नीतीश ने राजभवन में गवर्नर से मुलाकात कर ली है। लिस्ट कभी भी आ सकती है।
Nitish Cabinet Ministers Department Allocation Awaited: बिहार के 10वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के 26 मंत्रियों के बीच विभाग और मंत्रालय के बंटवारे का इंतजार चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन में कुछ देर पहले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की है और मंत्रियों के बीच विभाग और मंत्रालय आवंटन की लिस्ट कभी भी आ सकती है। राज्यपाल सुबह ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी (एलएनएमयू) के दीक्षांत समारोह में शामिल होने दरभंगा गए थे और दोपहर बाद पटना लौटे। शाम तक मिनिस्टर और मंत्रालय की सूची सामने आ सकती है। चर्चा है कि बीजेपी के मांगने के बावजूद होम यानी गृह मंत्रालय पहले की तरह नीतीश के पास ही रहेगा। बीजेपी को पहले की तरह हाउस यानी विधानसभा स्पीकर का पद मिलेगा।
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने गया टाउन सीट से 1990 से लगातार जीत रहे प्रेम कुमार को इस बार मंत्री नहीं बनाया है। सुशील मोदी और नंद किशोर यादव के जमाने से भाजपा के बड़े नेता रहे प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए एक पसंद हो सकते हैं। मंत्रालयों में वित्त मंत्रालय समेत कई बड़े विभाग भाजपा कोटे के मंत्रियों को मिलने की अटकलें है, जिसमें उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, खान, पथ निर्माण और सहकारिता जैसे मंत्रालय शामिल हैं। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) कोटे के मंत्रियों को संसदीय कार्य, शिक्षा, परिवहन, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, भवन निर्माण जैसे मंत्रालय मिलने की चर्चा है।
नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की 8वीं सरकार का गुरुवार को शपथ ग्रहण हुआ था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे। सरकार में नीतीश के अलावा 26 मंत्री बनाए गए हैं। नीतीश ने जेडीयू की बैठक में कहा था कि खरमास के बाद एक कैबिनेट विस्तार होगा। मौजूदा मंत्रिमंडल में सीएम समेत बीजेपी के 14, जेडीयू के 9, लोजपा-रा के 2, हम और रालोमो के 1-1 मंत्री शामिल किए गए हैं। कैबिनेट में 9 और मंत्री बनाने की जगह है, जिसमें जेडीयू की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होगी।
नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों के विभाग और मंत्रालय की लिस्ट- जब सरकार घोषणा करेगी तब यह लिस्ट अपडेट की जाएगी। अभी आप मंत्रियों के नाम, पद और उनकी पार्टी देख सकते हैं।
|नाम
|पद
|विभाग 01
|विभाग 02
|विभाग 03
|नीतीश कुमार
|मुख्यमंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|सम्राट चौधरी
|डिप्टी सीएम
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|विजय कुमार सिन्हा
|डिप्टी सीएम
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|विजय कुमार चौधरी
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|बिजेंद्र प्रसाद यादव
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|श्रवण कुमार
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|मंगल पांडेय
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|दिलीप जायसवाल
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|अशोक चौधरी
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|लेशी सिंह
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|मदन साहनी
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|नितिन नबीन
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|रामकृपाल यादव
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|संतोष सुमन
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|सुनील कुमार
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|जमा खान
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|संजय सिंह टाइगर
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|अरुण शंकर प्रसाद
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|सुरेंद्र मेहता
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|नारायण प्रसाद
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|रमा निषाद
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|लखेंद्र कुमार रौशन
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|श्रेयसी सिंह
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|प्रमोद कुमार
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|संजय पासवान
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|संजय कुमार सिंह
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|दीपक प्रकाश
|मंत्री
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं
|घोषणा नहीं