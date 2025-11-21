Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNitish Cabinet Ministers Department Portfolio allocation discussions hint CM keeps Home BJP gets Vidhan Sabha Speaker
होम नीतीश के पास, हाउस BJP को; मंत्रियों के विभाग बंटवारे से पहले क्या है चर्चा?

होम नीतीश के पास, हाउस BJP को; मंत्रियों के विभाग बंटवारे से पहले क्या है चर्चा?

संक्षेप:

Nitish Cabinet Ministers Department Allocation Awaited: सरकार गठन के 24 घंटे बाद भी नीतीश कैबिनेट के 26 मंत्रियों के बीच विभाग बंटवारे का इंतजार है। नीतीश ने राजभवन में गवर्नर से मुलाकात कर ली है। लिस्ट कभी भी आ सकती है।

Fri, 21 Nov 2025 04:41 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Nitish Cabinet Ministers Department Allocation Awaited: बिहार के 10वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के 26 मंत्रियों के बीच विभाग और मंत्रालय के बंटवारे का इंतजार चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन में कुछ देर पहले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की है और मंत्रियों के बीच विभाग और मंत्रालय आवंटन की लिस्ट कभी भी आ सकती है। राज्यपाल सुबह ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी (एलएनएमयू) के दीक्षांत समारोह में शामिल होने दरभंगा गए थे और दोपहर बाद पटना लौटे। शाम तक मिनिस्टर और मंत्रालय की सूची सामने आ सकती है। चर्चा है कि बीजेपी के मांगने के बावजूद होम यानी गृह मंत्रालय पहले की तरह नीतीश के पास ही रहेगा। बीजेपी को पहले की तरह हाउस यानी विधानसभा स्पीकर का पद मिलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने गया टाउन सीट से 1990 से लगातार जीत रहे प्रेम कुमार को इस बार मंत्री नहीं बनाया है। सुशील मोदी और नंद किशोर यादव के जमाने से भाजपा के बड़े नेता रहे प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए एक पसंद हो सकते हैं। मंत्रालयों में वित्त मंत्रालय समेत कई बड़े विभाग भाजपा कोटे के मंत्रियों को मिलने की अटकलें है, जिसमें उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, खान, पथ निर्माण और सहकारिता जैसे मंत्रालय शामिल हैं। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) कोटे के मंत्रियों को संसदीय कार्य, शिक्षा, परिवहन, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, भवन निर्माण जैसे मंत्रालय मिलने की चर्चा है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की 8वीं सरकार का गुरुवार को शपथ ग्रहण हुआ था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे। सरकार में नीतीश के अलावा 26 मंत्री बनाए गए हैं। नीतीश ने जेडीयू की बैठक में कहा था कि खरमास के बाद एक कैबिनेट विस्तार होगा। मौजूदा मंत्रिमंडल में सीएम समेत बीजेपी के 14, जेडीयू के 9, लोजपा-रा के 2, हम और रालोमो के 1-1 मंत्री शामिल किए गए हैं। कैबिनेट में 9 और मंत्री बनाने की जगह है, जिसमें जेडीयू की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होगी।

ये भी पढ़ें:राजपूत सबसे आगे; नीतीश सरकार में कितने भूमिहार, यादव, ब्राह्मण, दलित बने मंत्री?
ये भी पढ़ें:नीतीश कैबिनेट में 10 परिवारवादी: कोई पिता की विरासत बढ़ा रहा, कोई पति की राजनीति
ये भी पढ़ें:नीतीश कैबिनेट: पटना, वैशाली 3-3, बेगूसराय 2 मंत्री; 19 जिले को 1-1 पद, 16 जीरो
ये भी पढ़ें:नीतीश के आधे मंत्री मगध, मिथिला और अंग से; पीछे रह गया तिरहुत, सीमांचल, शाहाबाद

नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों के विभाग और मंत्रालय की लिस्ट- जब सरकार घोषणा करेगी तब यह लिस्ट अपडेट की जाएगी। अभी आप मंत्रियों के नाम, पद और उनकी पार्टी देख सकते हैं।

नामपदविभाग 01विभाग 02विभाग 03
नीतीश कुमारमुख्यमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
सम्राट चौधरीडिप्टी सीएमघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
विजय कुमार सिन्हाडिप्टी सीएमघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
विजय कुमार चौधरीमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
बिजेंद्र प्रसाद यादवमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
श्रवण कुमारमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
मंगल पांडेयमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
दिलीप जायसवालमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
अशोक चौधरीमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
लेशी सिंहमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
मदन साहनीमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
नितिन नबीनमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
रामकृपाल यादवमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
संतोष सुमनमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
सुनील कुमारमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
जमा खानमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
संजय सिंह टाइगरमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
अरुण शंकर प्रसादमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
सुरेंद्र मेहतामंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
नारायण प्रसादमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
रमा निषादमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
लखेंद्र कुमार रौशनमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
श्रेयसी सिंहमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
प्रमोद कुमारमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
संजय पासवानमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
संजय कुमार सिंहमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
दीपक प्रकाशमंत्रीघोषणा नहींघोषणा नहींघोषणा नहीं
Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Nitish Kumar Nitish Cabinet Bihar Cabinet अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।